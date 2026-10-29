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На Камчатке трёх медвежат сняли с дерева с помощью лестницы и увезли в приют

Фото: канал в MAX «КГКУ «ЦОД»»/@id4101123503_gos

Медвежат, забравшихся на дерево в селе Коряки, увезли в приют. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.



Утром 29 октября в систему «112» поступила информация о трёх попавших в беду медвежатах. К частному дому на улице Рабочей приехали сотрудники местной пожарной части и представители министерства лесного и охотничьего хозяйства региона. Они обнаружили животных на дереве. Малышей усыпили транквилизаторами и сняли с помощью лестницы.

Фото: канал в MAX «КГКУ "ЦОД"»/@id4101123503_gos
Медвежат бережно погрузили в вольер и отвезли в приют в посёлке Раздольном. Специалисты предполагают, что эти косолапые — те самые зверьки, которые недавно забрались на дачные участки и ели там ягоды.

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Мария Моисеева

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