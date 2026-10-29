На Камчатке трёх медвежат сняли с дерева с помощью лестницы и увезли в приют
Медвежат, забравшихся на дерево в селе Коряки, увезли в приют. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.
Утром 29 октября в систему «112» поступила информация о трёх попавших в беду медвежатах. К частному дому на улице Рабочей приехали сотрудники местной пожарной части и представители министерства лесного и охотничьего хозяйства региона. Они обнаружили животных на дереве. Малышей усыпили транквилизаторами и сняли с помощью лестницы.
Медвежат бережно погрузили в вольер и отвезли в приют в посёлке Раздольном. Специалисты предполагают, что эти косолапые — те самые зверьки, которые недавно забрались на дачные участки и ели там ягоды.
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