На Камчатке трёх медвежат сняли с дерева с помощью лестницы и увезли в приют

29 октября 2026, 06:05

Фото: канал в MAX «КГКУ «ЦОД»»/@id4101123503_gos

Медвежат, забравшихся на дерево в селе Коряки, увезли в приют. Об этом сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.