Профессор Абдуллаева предупредила о скрытой опасности домашних консервов
Ботулотоксин может присутствовать в консервах без заметных изменений их вида, запаха и вкуса. Профессор кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева предупредила: пробовать сомнительные заготовки опасно.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт призвала особенно внимательно относиться к домашним консервам из грибов, мяса, рыбы и овощей. От продукта следует отказаться, если крышка или банка вздулась, содержимое помутнело, появились пузырьки или другие необычные признаки. Повреждение герметичной упаковки тоже указывает на опасность.
Дополнительное кипячение таких заготовок не сделает их безопасными. При этом нормальный вид банки не гарантирует отсутствие ботулотоксина, подчеркнула профессор.
Симптомы ботулизма могут возникнуть через несколько часов после еды или позднее. Сначала возможны тошнота, рвота и боль в животе. Для заболевания особенно характерны нарушения зрения: человек может видеть пелену, «сетку» или двоение. Среди других признаков — опущение век, сухость во рту, трудности с речью и глотанием.
По мере развития болезни нарастает мышечная слабость. Наиболее опасное осложнение связано с нарушением дыхания.
При подозрении на ботулизм Абдуллаева посоветовала сразу вызвать скорую помощь. Ждать появления всех симптомов или улучшения самочувствия нельзя. Особую тревогу должны вызвать проблемы со зрением, речью или глотанием после употребления домашних либо сомнительных консервов.
Лечение проводят в стационаре. Врачи как можно раньше вводят противоботулиническую сыворотку, если для этого есть показания.
Медикам необходимо сообщить, если ту же пищу ели другие люди. Помощь может потребоваться им, даже когда они пока чувствуют себя хорошо. Остатки продукта и упаковку эксперт советует сохранить до результатов лабораторных исследований. Употреблять подозрительную еду больше нельзя.
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