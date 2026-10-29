Профессор Абдуллаева предупредила о скрытой опасности домашних консервов

29 октября 2026, 07:21

Профессор Абдуллаева: ботулизм не всегда дает внешние признаки

Фото: iStock/Matt LaVigne

Ботулотоксин может присутствовать в консервах без заметных изменений их вида, запаха и вкуса. Профессор кафедры биологии, ветсанэкспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева предупредила: пробовать сомнительные заготовки опасно.