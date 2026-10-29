Эндокринолог Золотова назвала главную причину увеличения живота
Врач-эндокринолог, диетолог и эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова объяснила, почему не стоит связывать увеличение объема живота с кортизолом. По ее словам, в большинстве случаев причина кроется в избытке жировой ткани.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист отметила, что в 95% случаев живот растет из-за дисбаланса между потреблением энергии и ее расходом. Популярное в интернете выражение «кортизоловый живот» она назвала маркетинговым приемом, с помощью которого людям предлагают ненужные обследования.
Кортизол помогает организму адаптироваться к нагрузкам. Его выработка усиливается, например, при стрессе, недосыпе и тренировках. Значительный избыток этого гормона действительно способен привести к отложению жира в области живота, груди и шеи. Однако такое состояние, эндогенный гиперкортицизм, встречается редко и часто связано с опухолями. По словам Золотовой, оно затрагивает примерно 1% людей с ожирением.
На распределение жировой ткани влияют наследственность, пол и гормональный фон. В период менопаузы снижение уровня эстрогенов способствует накоплению жира на талии. У мужчин росту жировой массы может способствовать недостаток тестостерона.
Для оценки веса врач предложила ориентироваться на индекс массы тела. Значение выше 25 кг/м² указывает на избыточный вес, выше 30 кг/м² — на ожирение. Окружность талии от 80 см у женщин и от 94 см у мужчин служит признаком повышенного риска нарушений обмена веществ и сердечно-сосудистых заболеваний.
Увеличение живота не всегда связано с жировыми отложениями. Причиной иногда становятся болезни желудочно-кишечного тракта или гинекологические проблемы. Оценить соотношение жира, мышц и воды помогает биоимпедансометрия.
Для снижения веса специалист рекомендует сбалансировать питание, создать дефицит калорий, регулярно двигаться и наладить сон. По ее словам, убрать жир только в одной выбранной зоне невозможно.
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