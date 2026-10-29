Эндокринолог Золотова назвала главную причину увеличения живота

29 октября 2026, 07:22

Фото: iStock/Irina Shatilova

Врач-эндокринолог, диетолог и эксперт телеканала «Доктор» Елизавета Золотова объяснила, почему не стоит связывать увеличение объема живота с кортизолом. По ее словам, в большинстве случаев причина кроется в избытке жировой ткани.