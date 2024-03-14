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Две установки из четырех на заводе в Рязани получили повреждения после атаки

14 марта 2024, 01:48
Фото: iStock/ Distortion Media

Фото: iStock/ Distortion Media

Две установки первичной переработки нефти из четырех на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» получили повреждения после атаки беспилотников 13 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания, на эти две установки приходится 70% мощности завода. Однако степень повреждений пока неясна. По прогнозам собеседников газеты, если восстановление займет длительное время, «Роснефти» придется искать способ загрузки НПЗ сырьем с других заводов для того, чтобы сохранить объем выпуска светлых нефтепродуктов. При этом перераспределение потоков топлива в России уже создало логистические проблемы.

Рязанский НПЗ — один из крупнейших в центральной России. Утром 13 марта он был атакован четырьмя беспилотниками. Площадь горения составила 175 кв. м. В результате пострадали два человека. На Рязанский НПЗ приходится 5% российской нефтепереработки, 6% выпуска бензина и 4% выпуска дизтоплива.

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о запрете TikTok
NYT: В Конгрессе США приняли законопроект о запрете сервиса TikTok
14 марта 2024, 01:32

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, который позволит запретить популярный сервис TikTok, если его материнская компания ByteDance не продаст соцсеть компании за пределами Китая в течение 165 дней. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сайт законодательного органа. Если же покупателя найти не удастся, то американским магазинам приложений и веб-хостингам запретят размещать у себя ссылки на скачивание соцсети под угрозой санкций Минюста.
Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, один член палаты представителей США воздержался от голосования. Сообщается, что среди выступивших против оказалось 50 демократов и 15 республиканцев.

В палате представителей считают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может вынудить компанию ByteDance передавать ему данные американских пользователей приложения.

В TikTok, в свою очередь, заявили, что процесс голосования в палате представителей был секретным и выразили надежду, что сенат США, который следом за нижней палатой парламента должен одобрить законопроект, «рассмотрит факты, прислушается к своим избирателям и осознает влияние на экономику».

В случае принятия документа Сенатом его направят на подпись главе Белого дома Джо Байдену. При этом, как отмечает Telegram-канал One Big Union, за последний год демократы и республиканцы вносили разные законопроекты об ограничениях или запретах TikTok, но даже если нынешниЙ документ будет принят, вполне вероятно, что он будет сразу же оспорен в судах.

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Педиатр Бутрий уехал из России после 10 суток ареста
14 марта 2024, 01:27

Фото: iStock/ Pogonici

Автора блога «Записки детского врача» педиатр Сергей Бутрий уехал из России после 10 суток ареста по делу о возбуждении ненависти и вражды. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Бутрия, ему намекнули, что арестом дело не ограничится. Поэтому освободившись, он вместе с женой и сыном покинул Россию.

Он пообещал не прекращать консультировать пациентов, в том числе дистанционно, а также рассказал о планах заняться обучающими и просветительскими проектами для коллег и родителей. На его блог о современной педиатрии в Telegram подписаны более 117 тыс. человек, а в «ВКонтакте» — более 230 тыс.

Хамовнический суд арестовал Бутрия после его интервью журналистке Катерине Гордеевой*. В материалах утверждалось, что в некоторых фразах врача прослеживалось «унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку «врачи, разделяющие ценности российского общества».

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«Судьбу России определяют граждане»: Путин записал видеообращение перед выборами
14 марта 2024, 00:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обратился с видеообращением к российским избирателям накануне начала президентских выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта. Фрагмент выступления главы государства показали в дальневосточном эфире «Первого канала».
Президент призвал россиян проголосовать на предстоящих выборах президента и добавил, что они пройдут в стране уже в восьмой раз. Путин подчеркнул, что этот факт показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярности выборов.

«Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества», — добавил российский лидер.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. На пост главы государства выдвинуто четыре кандидатуры: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

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Суд в Петербурге отказался разводить двух женщин, поженившихся в Дании
14 марта 2024, 00:29

Фото: iStock/ Maria Korneeva

В петербургский судебный участок №189 было подано заявление о расторжении брака двух женщин — Екатерины и Елизаветы, рассказала в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
Из материалов дела следует, что россиянки в 2017 году заключили брак в Копенгагене. В 2023 году пара распалась. Одна из женщина на развод не согласилась, поэтому вторая обратилась в суд, чтобы он развел их. Известно, что детей у женщин нет, спорить о разделе совместно нажитого имущества они также не стали.

Изучив дело, суд постановил, что регулирование семейных отношений в России осуществляется в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и женщины, а нормы иностранного семейного права в РФ не применяются, если они противоречат основам правопорядка страны. Таким образом суд заявление о расторжении брака не принял, так как применение иностранного семейного права в данном деле невозможно.

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Лауреат конкурса «Учитель года» выступил на форум-концерте «Единство народа»
14 марта 2024, 00:27

Фото: пресс-служба МОРО ЕР

В Ледовом дворце «Витязь» в Подольске перед участниками форума выступил учитель Павел Красновид. Об этом сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Красновид поделился с собравшимися, что залог уверенного будущего детей и молодёжи – это качественное образование и воспитание. Педагог напомнил, что в России стартует новый национальный проект «Молодёжь России», который позволит юным россиянам развивать свою личность во всех направлениях.

«Сегодня происходят позитивные изменения в системе образования и воспитания как в России, так и в Подмосковье. Каждый год в нашем регионе открываются десятки новых школ и детсадов, десятки проходят капитальный ремонт. Президент в своем послании Федеральному Собранию сказал, что эта программа будет продолжена, как и переоборудование, переоснащение вузов, поддержка педагогических работников. Образование и воспитание наших детей — это залог успешного будущего», — отметил преподаватель.

Он также подчеркнул важность и необходимость проведения в учебных заведениях региона мероприятий по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей.

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#наше подмосковье
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#концерт
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Госдума приняла закон о защите прав соседей при посуточной сдаче квартир
14 марта 2024, 00:05

Фото: iStock/ Pawel Kacperek

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон, запрещающий посуточно сдавать жилье, если это вызывает неудобство соседей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу парламента.
Новый закон обязует собственника жилья при сдаче его в аренду посуточно соблюдать права и интересы соседей. То есть теперь ответственность за шум и беспорядки будут нести не только съемщики, но и сам арендодатель, пояснил первый замглавы думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Также арендатор, сдающий посуточно жилье, обязан будет соблюдать правила пользования жилыми помещениями и правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. Кроме того, теперь посуточная аренда будет возможна только если арендатор оборудовал жилье счетчиками.

Закон вносит изменения в 30 статью Жилищного кодекса и разработан во исполнение постановления Конституционного суда, который весной 2023 года запретил приравнивать посуточную аренду квартир к гостиничному бизнесу. Поводом к изменениям стала жалоба жителя Пскова, которому запретили сдавать его квартиру. На него в суд пожали соседи, которым не понравилось, что он сдавал квартиру в аренду.

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Архитектор Заливухин: При строительстве новых ЖК надо продумывать парковки
13 марта 2024, 23:53

Фото: istockphoto.com/KrimKate

Эксперт по развитию городов и агломераций, архитектор Илья Заливухин заявил, что при проектировании и строительстве новых районов необходимо более тщательно продумывать систему парковок.
«Жителям ЖК должно быть понятно, где и куда ставить автомобиль. Архитекторы, которые проектируют современные ЖК должны продумывать все, включая гостевые парковки. Тем более, что сейчас вся строительная политика нацелена на то, чтобы человек мог добраться, куда угодно без автомобиля», — приводит Общественная Служба Новостей слова Заливухина.

Он добавил, что стоит в уже существующих уже районах налаживать транспортную систему и делать её удобнее.

Ранее в региональном операторе по обращению с ТКО ООО «Хартия» призвали автовладельцев не парковать свои автомобили в узких дворовых проездах и возле контейнерных площадок для ТКО для своевременного вывоза мусора.

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#автомобили
#парковки
#жк
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На форум‑концерте «Единство народа» рассказали о поддержке медицинской отрасли
13 марта 2024, 23:45

Фото: пресс-служба МОРО ЕР

В числе участников форум‑концерта «Единство народа» в Подольске были представители отечественной медицины. Они смогли выступить перед гостями форума, сообщается на сайте подмосковного отделения партии «Единая Россия».
Летом в Красногорске завершится строительство детского клинического центра им. Л.М. Рошаля — уникального проекта, который поддержал президент.

Главный врач будущего медучреждения Татьяна Шаповаленко поблагодарила главу государства за всеобъемлющую поддержку сферы здравоохранения и подчеркнула, что без этой поддержки не получилось бы воплотить в жизнь столь амбициозные проекты.

«Мы пригласили работать в клинику самых лучших специалистов со всей страны. Будем делать сложнейшие хирургические операции на сердце, головном мозге. Впервые в России в нашем медучреждении будет открыт центр роботической хирургии, — сказала Шаповаленко.

Врач поделилась данными статистики и рассказала гостям форума, что в Подмосковье ежегодно открываются новые больницы, поликлиники и крупнейшие медицинские центры. Только за 2023-й год было введено в строй 26 новых клиник, а в 23 — сделан капитальный ремонт. Шаповаленко в положительном ключе отметила, что власти регулярно выделяют средства на обновление медицинское оборудование в больницах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье устаревшие рентген-аппараты меняют на современные — цифровые. Они выдают более четкое изображение и обладают меньшим уровнем лучевой нагрузки. Эти моменты положительно сказываются как на работе врачей в части постановки диагнозов, так и на здоровье пациентов.

Оборудование закупается при поддержке президента по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках программы «Здравоохранение».

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#наше подмосковье
#концерт
#здравоохранение
#губернаторская программа
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Экономист Беляев: Технологии способствовали снижению безработицы в России
13 марта 2024, 23:33

Фото: istockphoto.com/mapo

Финансовый аналитик и кандидат экономических наук Михаил Беляев перечислил факторы, способствующие снижению безработицы, к которым отнёс информационные технологии, которые особенно развились в период пандемии.
«Появилась такая сфера как информационные технологии, удалённая работа, работа в виртуальной сфере. Она тоже создала достаточно благоприятные условия для того, чтобы значительное число людей переместилось в эту сферу, официально зарегистрировалась, стали числиться официально работающими», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Беляев.

Кроме этого, на безработицу повлияли создание новых рабочих мест с достойными зарплатами и условиями, выполнение госпрограмм по трудоустройству молодёжи.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,9%.

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#работа
#безработица
#технологии
#россия
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