Две установки из четырех на заводе в Рязани получили повреждения после атаки

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Две установки первичной переработки нефти из четырех на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» получили повреждения после атаки беспилотников 13 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экстренные службы.
Рязанский НПЗ — один из крупнейших в центральной России. Утром 13 марта он был атакован четырьмя беспилотниками. Площадь горения составила 175 кв. м. В результате пострадали два человека. На Рязанский НПЗ приходится 5% российской нефтепереработки, 6% выпуска бензина и 4% выпуска дизтоплива.
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Ювелина Бернст