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В Рязани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

13 марта 2024, 07:49
Фото: istockphoto/Distortion Media

Фото: istockphoto/Distortion Media

Около семи утра в среду, 13 марта, на территорию Рязанского нефтеперерабатывающего завода упали три беспилотных летательных аппарата. После этого на территории предприятия возник пожар.

Как сообщает телеграм-канал Baza, горит установка блока теплообменника. Площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. К месту пожара выехали несколько пожарно-спасательных расчётов. По предварительным данным, в результате атаки беспилотников пострадали два сотрудника АО «Рязаньнефтепродукт». Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Накануне, 12 марта, российские регионы подверглись ещё более массовой атаке украинских дронов. Ночью и утром беспилотники сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. На фоне массированных ударов БПЛА диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Обе атаки были отражены пограничниками.

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Власти Липецкой области объявили об опасности атаки беспилотников
Артамонов сообщил о возможных прилётах беспилотников в Липецке и Липецком районе
13 марта 2024, 07:26

Фото: istock / rancho_runner

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в Телеграм-канале сообщил, что власти региона получают сведенья о возможных прилетах беспилотников ВСУ.
«Еще раз напоминаю, что нужно быть в готовности быстро прейти в комнату, помещение без окон, а если вы на улице — в здание, парковку, подземный переход», — написал глава региона.
Артамонов призвал население следить за официальными оповещениями и предупредил, что прилеты БПЛА возможны по Липецку и области.

Ранее советник представителя ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский сообщил, что во время бегства из села Невельское ВСУ бросили большое количество оружия, особенно западного производства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#губернатор
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Владимир Путин дал ответ на вопрос о применении ядерного оружия в рамках СВО
Путин: Необходимость применять ТЯО в ходе СВО отсутствует
13 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/Alexyz3d

Необходимости в применении тактического ядерного оружия (ТЯО) в ходе специальной военной операции (СВО) никогда не было, заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Дмитрию Киселеву, передает РИА Новости.
«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», – сказал глава государства.

На вопрос, означает ли это, что такая идея никогда не приходила ему в голову, Путин ответил: «Нет, а зачем?».

12 марта телеведущий Дмитрий Киселев взял большое интервью у Путина. По его словам, глава государства намерен «оценить новые угрозы со стороны Запада» и «расставить все точки над i».

Ранее газета Financial Times сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерег президента России Владимира Путина от применения ядерного оружия на Украине. Встреча состоялась во время официального визита китайского лидера в Москву в марте 2023 года.

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В ДНР рассказали о бегстве ВСУ из Невельского
Кимаковский: ВСУ бросили большое количество оружия, покидая Невельское
13 марта 2024, 04:22

Фото: iStock/undefined undefined

Во время бегства из села Невельское ВСУ бросили большое количество оружия, особенно западного производства, сообщил советник представителя ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский, передает РИА Новости.
Накануне вечером Министерство обороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль некоторые населенные пункты ДНР и теперь занимают более выгодные позиции на донецком направлении. Министерство также сообщило, что за один день ВСУ потеряли около 350 бойцов, два танка, четыре автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

«Естественно, при бегстве противник бросил достаточно большое количество оружия, в том числе и западных образцов. Из интересных находок – это гранатометы западного производства», – рассказал Кимаковский.

По мнению Кимаковского, это оружие, которое использовалось 47-й бригадой украинской армии.

Ранее Кимаковский заявил, что российские войска, взяв под контроль село Невельское, могут усилить давление на украинский военный гарнизон в городе Красногоровка. По его словам, в ходе боев там ВСУ потеряли сотни солдат и десятки единиц техники.

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#днр
#украина
#россия
#всу
#сво
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В Сумах на севере Украины прогремел взрыв
В городе Сумы на севере Украины прозвучал взрыв
13 марта 2024, 04:10

Фото: iStock/RamonCast

В городе Сумы на севере Украины произошел взрыв, передает Telegram-канал «Общественное».
«В Сумах слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении.

Согласно карте воздушной тревоги Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена для всей Сумской области.

В конце февраля в Киевской области произошел взрыв и была активирована система противовоздушной обороны (ПВО). По сообщению Киевской областной военной администрации (ОВА), в регионе было зафиксировано перемещение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#воздушная тревога
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В США признали российский удар по наиболее совершенному оружию Киева
Ni: Потеря ЗРК Patriot – серьезный удар по ПВО Украины
13 марта 2024, 02:06

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска уничтожили американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot под Покровском, нанеся серьезный удар по системам противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эти ЗРК были самыми современными из всех вооружений, которые Киев получил от своих союзников, сообщает The National Interest (NI).
«Украинские воздушные силы оказались слишком рассредоточены, пытаясь защищать города, войска и конвои. В результате этой потери их ресурсы придется рассредоточить еще больше», – указано в материале.

Каждый ЗРК Patriot является ключевым элементом в общей системе противовоздушной обороны Киева, отметили авторы статьи.

Ранее MWM сообщила, что Украина не восполнит потери ПВО после уничтожения американских ЗРК Patriot.

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#киев
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Заместитель мэра российского города погиб на СВО
Бывший вице-мэр Югорска Крылов погиб в боях за Авдеевку
12 марта 2024, 22:17

Фото: istock / jorgeantonio

Бывший вице-мэр Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Дмитрий Крылов погиб в зоне специальной военной операции во время боев за Авдеевку. Об этом информирует администрация города в официальном Телеграм-канале.
«В декабре 2023 года Дмитрий Александрович принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО», — сказано в сообщении.
Отмечается, что экс-замглавы решил присоединиться к российским войскам, не имея боевого опыта и армейской службы.

Перед отправкой на фронт Крылов проработал на госслужбе 15 лет.

Ранее сообщалось, что пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Стало известно об использовании ВСУ снятой с памятников техники
Сальдо: ВСУ начали снимать танки с памятников для использования в боях
12 марта 2024, 20:56

Фото: istock / Dmitry Andreev

Вооруженные силы Украины начали использовать снятые с памятников танки из-за дефицита вооружения. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале.
«Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы «Ланцетов». Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55. Из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников», — написал глава региона.
Он отметил, что российская артиллерия на Херсонском направлении занимает доминирующую позицию в контрбатарейной борьбе и эффективно уничтожает живую силу и боевую технику ВСУ.

Сальдо добавил, что в этом районе украинские войска за сутки потеряли 76 солдат, один танк, боевую бронемашину, 6 орудий и миномётов.

Ранее сообщалось, что Россия перестала быть одним из двух крупнейших экспортёров вооружений в мире. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#танки
#вооружение
#всу
#вооружения
#солдат
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ВС РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами в Красногоровке
12 марта 2024, 20:06

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ с высокопоставленными украинскими офицерами в Красногоровке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Он рассказал, что накануне российские военные отработали сразу несколько целей, уничтожив ряд укрепрайонов. Среди них был командный пункт украинской армии, в котором в момент удара находились высокопоставленные офицеры, принимающие участие в боях на данном участке фронта.

Отметим, что Красногоровка находится севернее Авдеевки. Именно из этого населённого пункта украинские военные часто обстреливают Донецк.

Гагин добавил, что в районе Красногоровки ведутся активные бои, российские военные ежедневно наносят удары по ранее разведанным целям.

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#украина
#россия
#вс рф
#всу
#военные
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Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России
12 марта 2024, 19:51

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны РФ назвали последствия попытки прорыва государственной границы России украинскими войсками.
По данным оборонного ведомства, украинская армия потеряла 234 солдата убитыми, семь танков и три боевые машины пехоты.

Отмечается, что Вооружённые силы России в ходе пресечения попытки прорыва границы диверсионно-разведывательными группами наносили удары с помощью авиации, артиллерии и беспилотников «Ланцет».

Ранее в сети распространилась информация о том, что украинские военные якобы зашли в некоторые приграничные населённые пункты Белгородской и Курской областей. Затем ФСБ опровергли эту информацию, назвав её фейковой. На деле ДРГ были ликвидированы на границе.

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#минобороны рф
#всу
#граница
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