В Рязани после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

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Около семи утра в среду, 13 марта, на территорию Рязанского нефтеперерабатывающего завода упали три беспилотных летательных аппарата. После этого на территории предприятия возник пожар.
Накануне, 12 марта, российские регионы подверглись ещё более массовой атаке украинских дронов. Ночью и утром беспилотники сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. На фоне массированных ударов БПЛА диверсионно-разведывательные группы ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Обе атаки были отражены пограничниками.
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Александр Бойцов