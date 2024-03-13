БПЛА рухнули на территорию Новошахтинского нефтезавода в Ростовской области

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Украинские беспилотники, подавленные силами РЭБ в Ростовской области, рухнули на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Последствия уточняются. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«По уточнённой информации, в результате работы дежурных систем РЭБ БПЛА упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов. Погибших и раненых нет», — написал Голубев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в настоящий момент работа технологических объектов предприятия временно остановлена. При этом последствия падения сбитых беспилотников ещё уточняются.
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Элина Позднякова