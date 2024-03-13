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Стало известно о пострадавших из-за атаки БПЛА на нефтезавод в Рязани

Два человека пострадали в результате атаки беспилотника на нефтезавод в Рязани
13 марта 2024, 08:41
Фото: istock / Distortion Media

Фото: istock / Distortion Media

В результате атаки беспилотного летательного аппарата по нефтебазе в Рязани пострадали два человека, их госпитализировали.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, удары по НПЗ «Рязаньнефтепродукт» нанесли три БПЛА самолётного типа. Губернатор Рязанской области Павел Малков также подтвердил атаку беспилотника ВСУ на нефтезавод.

К месту пожара выехали несколько пожарно-спасательных расчётов. На данный момент площадь пожара достигла 150 квадратов. Горят две установки первичной перегонки нефти.


Помимо этого, в ночь на 13 марта система ПВО сбила два дрона в небе над Курской области. Об сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#беспилотник
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«Приревновала мужа»: Агрессивная женщина напала на посетителей клуба и Росгвардию
В Уфе женщина пыталась отнять автомат у силовиков, прибывших на вызов в клуб
13 марта 2024, 09:17

Фото: istock / ???? ??????

Жительница Уфы пыталась отобрать автомат у сотрудников Росгвардии после того, как устроила разборки в ночном клубе.
Как сообщает Телеграм-канал Mash Batash, все произошло накануне в Черниковке. Уфимка пришла отдыхать в ночной клуб «Космос» вместе с мужем.

В какой-то момент, ей стало казаться, что другие посетительницы заведения ведут себя откровенно. Она приревновала супруга и напала на одну из потенциальных соперниц. Тогда в заведение вызвали Росгвардию. По их приезду агрессивная парочка начала нападать, женщина даже попыталась отнять оружие у правоохранителя.

Неадекватов увезли в отдел, а пострадавшие написали заявление.

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#космос
#пострадавшие
#оружие
#женщина
#клуб
#заявление
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В Мытищах поймали серийного вора вещей из банной раздевалки
13 марта 2024, 09:17

Фото: iStock/YakobchukOlena

24-летнего москвича задержали по подозрению в серии краж из раздевалки банного комплекса в Мытищах, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник регулярно посещал один из мытищинских банных комплексов. Там он дожидался, когда все выйдут из раздевалки, взламывал шкафчики, забирал деньги и мобильные телефоны и уходил. Общий ущерб от краж превысил 350 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские сумели установить личность злоумышленника и задержали его, когда он выходил из бани после очередной кражи. При нём было обнаружено 30 тысяч рублей, которые он похитил, а также два чужих мобильных телефона.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#происшествие
#криминал
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Мужчина пострадал при ударе ВСУ по российскому региону
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, ранен мужчина
13 марта 2024, 09:02

Фото: istock / Standart

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате атаки пострадал работник промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Часть снарядов легла в промзоне. По предварительной информации, есть один пострадавший — это сотрудник промышленного предприятия. У мужчины контузия и ссадины», — сообщил глава региона.
Гладков отметил, что раненного доставили в городскую больницу Белгорода и оказали необходимую медицинскую помощь.

Помимо этого, в многоквартирном доме выбиты окна и повреждена линия электропередачи. На время без электроэнергии остаются жители Шебекино, села Новая Таволжанка и поселка Маслова Пристань. На месте работают оперативные службы.

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#всу
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БПЛА повредил линию газоснабжения в Белгородской области
Гладков: В Белгородской области БПЛА нанес удар по линии газоснабжения
13 марта 2024, 05:10

Фото: iStock/Animaflora

Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трех БПЛА авиационного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пострадавшие в результате инцидента отсутствуютют. Однако Гладков уточнил, что в результате атаки БПЛА была повреждена линия газоснабжения в селе Богословка.

Ранее атаке ВСУ подверглось село Безымено Грайворонского городского округа Белгородской области. Атака также осуществлялась с помощью БПЛА, которые сбрасывали взрывчатку на жилые дома мирных жителей.

По подсчетам Министерства обороны, всего в ночь на субботу, 9 марта, над территорией России было сбито 47 БПЛА. Из них 41 был сбит над Ростовской областью, один – над Белгородской, два – над Курской и три – над Волгоградской областями.

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#губернатор
#белгородская область
#беспилотник
#украина
#газоснабжение
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Российские силы ПВО сбили в Курской области два БПЛА
Губернатор Старовойт: в Курской области ПВО ликвидировали два БПЛА
13 марта 2024, 05:03

Фото: iStock/ovbelov

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Губернатор также заявил о ракетной опасности в Курской области. Глава региона призвал людей укрыться в комнатах без окон, коридорах, санузлах, продуктовых магазинах и близлежащих зданиях или в подходящих убежищах.

Ранее сообщалось, что обломки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили крышу поликлиники №6 в Курске. Пациенты, находящиеся в отделении реанимации соседней больницы, были эвакуированы в медицинское учреждение, а остальные пациенты и персонал переведены в безопасное место. Вечером больница возобновила работу.

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#курская область
#бпла
#атака
#тревога
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Тысячи людей пострадали во время праздничных мероприятий в Иране
Mehr: Более 2000 человек получили ранения во время праздничных мероприятий в Иране
13 марта 2024, 04:40

Фото: iStock/zanskar

Более 2000 человек получили ранения, 14 погибли во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране, сообщает иранское информационное агентство Mehr.
По данным агентства, в период с 20 февраля до 22:30 12 марта 2114 человек получили ранения, 14 человек погибли.

Из числа пострадавших 152 человека потеряли конечности, 700 получили травмы глаз и 681 – ожоги.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 17 человек погибли во время празднования Чахаршанбе-Сури из-за использования костров и фейерверков на улицах в предновогоднюю ночь.

Чахаршанбе-Сури отмечается в Иране каждый год в последнюю среду иранского календаря. Во время этого праздника иранцы традиционно зажигают костры и запускают фейерверки. В прошлом году во время этого праздника пострадало более 1500 человек.

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#иран
#праздник
#травмы
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Средства ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области
Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области
13 марта 2024, 03:23

Фото: iStock/e-crow

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности атак беспилотников продолжается.

Опасность ударов беспилотников была объявлена в Воронежской области в ночь на среду, 13 марта.

Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал административное здание в Белгороде. В результате взрыва беспилотника было выбито окно и разбит фасад здания.

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#воронеж
#бпла
#тревога
#губернатор
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Мэр Оренбурга раскрыл число погибших при крушении Ил-76 летчиков
Мир сообщил о пяти оренбургских летчиках, погибших при крушении Ил-76
13 марта 2024, 03:09

Фото: iStock/Gudella

Пять оренбургских летчиков погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
По словам главы города, на борту самолета находились 16 человек. Пятеро из них были пилотами 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации.

Кроме того, на борту разбившегося самолета находился пилот из Тверской области, заявил губернатор региона Игорь Руденя.

О происшествии стало известно 12 марта. Падение самолета на Северном аэродроме было зафиксировано местными жителями.

«На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», – сообщили очевидцы.

После этого появились кадры горящего самолета над Ивановской областью.

По данным Министерства обороны РФ, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар в одном из двигателей во время взлета. В результате крушения погибли 16 человек.

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#минобороны рф
#самолет
#крушение
#авария
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Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе
Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
13 марта 2024, 02:50

Фото: iStock/NiseriN

В Воронежской области объявлена опасность атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы», – заявил глава региона.

Политик призвал жителей следить за предупреждениями правительства области и МЧС России и быть готовыми быстро переместиться в помещения без окон, подземный переход или на парковку.

Ранее, 7 марта, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Она была отменена через два часа.

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