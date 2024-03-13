Стало известно о пострадавших из-за атаки БПЛА на нефтезавод в Рязани

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В результате атаки беспилотного летательного аппарата по нефтебазе в Рязани пострадали два человека, их госпитализировали.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, удары по НПЗ «Рязаньнефтепродукт» нанесли три БПЛА самолётного типа. Губернатор Рязанской области Павел Малков также подтвердил атаку беспилотника ВСУ на нефтезавод.
К месту пожара выехали несколько пожарно-спасательных расчётов. На данный момент площадь пожара достигла 150 квадратов. Горят две установки первичной перегонки нефти.
Помимо этого, в ночь на 13 марта система ПВО сбила два дрона в небе над Курской области. Об сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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К месту пожара выехали несколько пожарно-спасательных расчётов. На данный момент площадь пожара достигла 150 квадратов. Горят две установки первичной перегонки нефти.
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Алина Юрчак