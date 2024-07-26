Две жительницы Бразилии стали первыми в мире жертвами лихорадки Оропуш

Фото: iStock/sudok1
Две жительницы Бразилии стали первыми известными жертвами лихорадки Оропуш в мире. Об этом сообщил Минздрав страны.
Отмечается, что это девушки, возраст которых не превышает 30 лет, без сопутствующих заболеваний, но с признаками и симптомами, напоминающими тяжёлую форму лихорадки денге.
На данный момент в мировой научной литературе нет упоминаний о случаях смерти от данной разновидности лихорадки.
Также в штате Санта-Катарина расследуется случай смерти о заболевания, похожего на лихорадку Оропуш.
Лихорадка Оропуш является тропической вирусной инфекцией, которая была впервые обнаружена в Бразилии в 1960-ом году в крови ленивца. Название получила в честь реки Оропуш, где был впервые обнаружен и изолирован вирус.
Симптомы заболевания напоминают лихорадку денге, а именно боли в мышцах, скованность суставов, рвота и головная боль.
Читайте также:
«Рано или поздно будет у всех»: Эндокринолог назвала фактор риска для заболевания диабетом
Gilead Sciences отчиталась о тестах препарата от ВИЧ с эффективностью в 100%
Врач Березовский предупредил об опасной болезни из Азии и Латинской Америки
На данный момент в мировой научной литературе нет упоминаний о случаях смерти от данной разновидности лихорадки.
Также в штате Санта-Катарина расследуется случай смерти о заболевания, похожего на лихорадку Оропуш.
Лихорадка Оропуш является тропической вирусной инфекцией, которая была впервые обнаружена в Бразилии в 1960-ом году в крови ленивца. Название получила в честь реки Оропуш, где был впервые обнаружен и изолирован вирус.
Симптомы заболевания напоминают лихорадку денге, а именно боли в мышцах, скованность суставов, рвота и головная боль.
Читайте также:
«Рано или поздно будет у всех»: Эндокринолог назвала фактор риска для заболевания диабетом
Gilead Sciences отчиталась о тестах препарата от ВИЧ с эффективностью в 100%
Врач Березовский предупредил об опасной болезни из Азии и Латинской Америки
Анастасия Чинкова