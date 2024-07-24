«Рано или поздно будет у всех»: Эндокринолог назвала фактор риска для заболевания диабетом

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Сахарный диабет, к сожалению, очень распространенное заболевание, и многие люди даже не подозревают, что находятся в группе риска. Канадские ученые провели исследования и выяснили, что у здоровых людей и тех, кто болен диабетом, отличаются громкость, высота и тембр голоса. Таким образом, исследователи сделали вывод, что о сахарном диабете могут говорить хрипота и дрожь в голосе.
Главный внештатный эндокринолог Московской области, руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ, профессор, доктор медицинских наук Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» оспорила это утверждение, заявив, что такие симптомы нельзя считать маркерами сахарного диабета.
Эндокринолог назвала неочевидные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии болезни, однако про изменения в голосе ничего сказано не было.
По ее словам, очень часто у людей болезнь протекает бессимптомно, но в какой-то момент все равно выявляется.
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«Такого не может быть. Это совершенно не научный факт, таких признаков нет», — сказала она.
Эндокринолог назвала неочевидные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии болезни, однако про изменения в голосе ничего сказано не было.
«У нас есть признаки, которые могут быть связаны с сахарным диабетом: сухость во рту, если человек часто ходит в туалет, если появилась очень сильная жажда. Но, конечно, нельзя сказать, что они на сто процентов говорят о заболевании. А изменения в голосе не относится к таким симптомам», — объяснила врач.
По ее словам, очень часто у людей болезнь протекает бессимптомно, но в какой-то момент все равно выявляется.
«К сожалению, очень часто бывает, что вообще нет никаких симптомов. Поэтому надо просто знать о факторах риска. И такой фактор риска, который рано или поздно будет у всех — возраст. После 45 лет мы все попадаем в эту зону риска. Каждые три года нужно проверять, нет ли нарушений», — заключила Инна Мисникова.
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Анастасия Бондарева