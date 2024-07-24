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«Рано или поздно будет у всех»: Эндокринолог назвала фактор риска для заболевания диабетом

Эндокринолог Мисникова: после 45 лет каждый рискует заработать сахарный диабет
24 июля 2024, 12:02
Фото: iStock/adrian825

Фото: iStock/adrian825

Оригинал
Сахарный диабет, к сожалению, очень распространенное заболевание, и многие люди даже не подозревают, что находятся в группе риска. Канадские ученые провели исследования и выяснили, что у здоровых людей и тех, кто болен диабетом, отличаются громкость, высота и тембр голоса. Таким образом, исследователи сделали вывод, что о сахарном диабете могут говорить хрипота и дрожь в голосе.
Главный внештатный эндокринолог Московской области, руководитель отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ, профессор, доктор медицинских наук Инна Мисникова в беседе с «Радио 1» оспорила это утверждение, заявив, что такие симптомы нельзя считать маркерами сахарного диабета.

«Такого не может быть. Это совершенно не научный факт, таких признаков нет», — сказала она.



Эндокринолог назвала неочевидные симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии болезни, однако про изменения в голосе ничего сказано не было.

«У нас есть признаки, которые могут быть связаны с сахарным диабетом: сухость во рту, если человек часто ходит в туалет, если появилась очень сильная жажда. Но, конечно, нельзя сказать, что они на сто процентов говорят о заболевании. А изменения в голосе не относится к таким симптомам», — объяснила врач.

По ее словам, очень часто у людей болезнь протекает бессимптомно, но в какой-то момент все равно выявляется.

«К сожалению, очень часто бывает, что вообще нет никаких симптомов. Поэтому надо просто знать о факторах риска. И такой фактор риска, который рано или поздно будет у всех — возраст. После 45 лет мы все попадаем в эту зону риска. Каждые три года нужно проверять, нет ли нарушений», — заключила Инна Мисникова.

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#врачи
Под руководством наставников в Подмосковье работают более 350 молодых медиков
24 июля 2024, 12:13

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Наставники помогают молодым врачам, фельдшерам, медсёстрам и медбратьям адаптироваться на новом месте работы, знакомят с её тонкостями, выстраивать коммуникации.
«Наставники не только помогают с возникающими вопросами, но и передают накопленный опыт. Сейчас в Подмосковье более чем за 350 молодыми специалистами закреплены наставники. Из них 140 человек получили наставников с начала этого года. Мы видим, как важна эта работа», – сказал Сапанюк.
Как сообщили в министерстве, каждый наставник предварительно проходит обучение, что позволяет ему более эффективно взаимодействовать с молодым сотрудником. Наставники получают ежемесячную доплату в размере 5 тыс. рублей за внесённый вклад в развитие молодых специалистов.

Программа наставничества – одна из мер, направленных на поддержку молодых медиков в Подмосковье. Молодые специалисты в регионе получают ежемесячную надбавку от 7 до 15 тыс. руб. В регионе также действуют программы «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», компенсация аренды жилья и другие.

Информацию о мерах поддержки можно найти на сайте.

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В областном онкодиспансере с начала года сделали 4,5 тыс. операций
24 июля 2024, 10:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московском областном онкологическом диспансере с начала года провели 4,5 тыс. операций. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там добавили, что онкодиспансер имеет всё необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний. Он оснащён современной медицинской техникой, использует новейшие технологии.
«Благодаря квалифицированным специалистам и современному оборудованию за полгода в Московском областном онкологическом диспансере было проведено 4,5 тыс. операций. Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно. Это особенно важно для пожилых пациентов», – рассказал заместитель главврача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Колтович.
Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием. Такой принцип обеспечивает высокую стерильность в операционных, что позволяет свести к минимуму заражения внешними инфекциями и сокращает сроки выздоровления.

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#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
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#подмосковье
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Биолог Лялина заявила об опасности злоупотребления малосольными огурцами
23 июля 2024, 20:58

Фото: iStock/Angelika Mostova

И. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина заявила, что злоупотребление малосольными огурцами грозит отёками, повышением артериального давления и увеличением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Всему виной высокое содержание соли в продукте, утверждает эксперт.

«Основной недостаток малосольных огурцов — высокое содержание соли. Натрий задерживает воду в организме, что может привести к различным отекам, повышению артериального давления и увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила в беседе с NEWS.ru Лялина.

Она добавила, что продукт может вызвать проблемы с ЖКТ. По её словам, к малосольным огурцам стоит с осторожностью относится беременным и кормящим мамам, а также тем, кто страдает от задержки жидкости в организме.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявляла, что редьку не рекомендуется употреблять людям, которые перенесли инфаркт, а также тем, кто испытывает проблемы с печенью и почками.

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#диетолог
#огурцы
#питание
#продукты
#здоровье
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Названы методы улучшения качества сна
Психолог Лебедева рекомендовала использовать аромотерапию
23 июля 2024, 20:21

Фото: iStock/fizkes

Психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Юлия Лебедева заявила, что улучшить качество сна можно с помощью аромотерапии и аудио АСМР.
«К классическим методам относятся: ароматерапия с маслом сибирского кедра; включение оранжевого света вечером — меньше влияет на выработку мелатонина; метод «Часового кокона» — когда вы укутываетесь в одеяло на 10-15 минут перед засыпанием, а также видео и аудио АСМР — многие слушатели признаются, что такие видео помогают им расслабиться и снизить стресс», — пояснила в беседе с Газета.ру Лебедева.

Также лучше засыпать можно с помощью создания «ритуала» сна, медитация осознанности, визуализация себя в месте, которое ассоциируется с покоем и безопасностью, прослушивания специальных «сонных» плейлистов.

Ранее сообщалось, что исследование, о котором сообщило издание The New York Post, показало, что недостаток сна и нарушение его режима могут значительно увеличить риск развития сахарного диабета второго типа.

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#врач
#стресс
#сон
#здоровье
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Врач Ракова предупредила об опасности общественных туалетов
23 июля 2024, 19:46

Фото: iStock/Natalya Vilman

Врач-гинеколог Мария Ракова заявила, что в общественных туалетах есть риск заразиться кишечными и урогенитальными инфекциями.
Однако такие болезни, как ОРВИ, грипп, гепатит и ВИЧ, по её словам. Невозможно подхватить в туалете.

«Несмотря на оптимистические прогнозы, минимальные шансы заразиться всё же существуют, но водятся к нулю. Но есть ряд инфекций, которые могут передаваться через поверхности в туалетах. К ним относятся кишечные инфекции, стрептококковая инфекция, глистные инвазии, урогенитальные инфекции. В последнем случае заражение происходит через грязное сиденье», – пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Ранее врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.

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#гинеколог
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Врач Марилова раскрыла опасность пылевых клещей
23 июля 2024, 19:39

Фото: iStock/peterschreiber.media

Врач-аллерголог Мария Марилова заявила об опасности пылевых клещей, которые могут жить в матрасах и подушках.
Такие паукообразные опасны тем, что могут вызывать различные формы аллергии и даже астму.

«Пылевые клещи — самый распространенный вид клещей в домах. Они питаются отмершими клетками кожи и размножаются в пыли. Их экскременты и останки тел являются сильным аллергеном, вызывающим чихание, зуд, слезотечение, заложенность носа, астма. У людей, страдающих аллергией на пылевых клещей, наблюдаются симптомы, особенно ночью или в закрытых помещениях», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Марилова.

Ранее профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.

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#врач
#насекомые
#симптомы
#рф
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Пушкинские врачи поставили на ноги девушку с тройным переломом из-за каблуков
23 июля 2024, 16:35

Фото: iStock / SEASTOCK

Врачи Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. прооперировали девушку, получившую перелом ноги в трёх местах из-за высоких каблуков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделении травматологии обратилась 30-летняя девушка, которая упала на улице, попав в ямку на 12-сантиметровых шпильках. Врачи диагностировали оскольчатый перелом костей голени, большой и малой берцовой костей.
«Под спинальной анестезией мы срастили обломки костей. Закрепили их штифтами и винтами. Остеосинтез позволяет уйти от традиционного гипса и исключает вероятность вторичного смещения, а также тромбоз, остепороз и артроз. На повреждённую ногу пациентка смогла наступать вечером уже в день операции», – рассказал травматолог-ортопед Александр Первухин.
Сейчас девушка выписана на амбулаторное лечение. Через год ей предстоит ещё одна операция для удаления всех металлоконструкций. В министерстве предупредили, что ходить на высоких каблуках надо крайне осторожно и по ровной поверхности. Каблук высотой 10-12 см уместен для торжественных мероприятий. А для повседневной носки лучше использовать каблук не выше 5 см.

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#здравоохранение
#минздрав мо
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#больница
#подмосковье
#московская область
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Врачи Подмосковья спасли с начала года более 2,1 тыс. недоношенных младенцев
23 июля 2024, 14:51

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 2,1 тыс. детей, появившихся на свет раньше положенного срока, спасли врачи-неонатологи в Московской области с начала текущего года благодаря высокому профессионализму и хорошему техническому оснащению медучреждений, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Наши родовспомогательные учреждения оборудованы самой современной медтехникой. Но важно отметить, что каждый спасенный малыш — это результат работы не только новейшего оборудования, а, в первую очередь, команды настоящих профессионалов своего дела. С начала года в регионе врачи спасли более 2,1 тыс. детей, рожденных раньше срока, из них 188 — с экстремально низкой массой тела — менее 1 килограмма», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
В министерстве также рассказали, что вес самого маленького спасённого пациента составлял при рождении всего 450 граммов. Младенца выходили специалисты Московского областного перинатального центра.

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#врачи
#московская область
#подмосковье
#медицина
#здравоохранение
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Одинцовские хирурги спасли жизнь пациенту с желудком в грудной полости
23 июля 2024, 14:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Одинцовской больницы спасли жизнь пациенту, удалив огромную грыжу из его желудка. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 48-летний мужчина с жалобами на боли в животе и проблемы с дыханием. Рентген показал, что его желудок находится в грудной полости из-за огромной грыжи диаметром 10 см. Она вызывала давление и ущемление внутренних органов.
«Мы удалили грыжу. Когда желудок был опущен в живот, в нём было выявлено отверстие до 5 см. Всё содержимое желудка поступало в грудную полость больного, и это угрожало его жизни. Поэтому во время операции мы удалили часть желудка и укрепили переднюю стенку брюшной полости. Установили дренаж и удалили жидкость из лёгких», — описала операцию заместитель главврача по хирургической помощи Одинцовской областной больницы Василина Лесовик.
Как отметили в министерстве, сейчас пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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#здоровье
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#подмосковье
#московская область
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