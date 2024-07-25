Gilead Sciences отчиталась о тестах препарата от ВИЧ с эффективностью в 100%

Фото: iStock/angelp
Американская компания Gilead Sciences представила результаты первого этапа тестирования препарата для лечения ВИЧ, эффективность которого, как сообщается, составляется 100%. Информация опубликована на сайте компании.
По данным организации, результаты первого этапа исследования были представлены в журнале New England Journal of Medicine, а также на конференции в Мюнхене 22-26 июля.
Отмечается, что данные промежуточного анализа показали 100% эффективность препарата Lenacapavir в борьбе с фоновой заболеваемостью ВИЧ у женщин.
Следующим этапом анализа станет проверка действия препарата на мужчинах. Результаты данного этапа будут озвучены в конце 2024 – начале 2025 года.
Читайте также:
В Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства
«Невозможно»: Онкоэксперт опроверг возможность существования вакцины от рака
Врач Никонова раскрыла, какие лекарства должны быть в мобильной аптечке
Отмечается, что данные промежуточного анализа показали 100% эффективность препарата Lenacapavir в борьбе с фоновой заболеваемостью ВИЧ у женщин.
Следующим этапом анализа станет проверка действия препарата на мужчинах. Результаты данного этапа будут озвучены в конце 2024 – начале 2025 года.
Читайте также:
В Подмосковье оформили более 5 млн электронных рецептов на льготные лекарства
«Невозможно»: Онкоэксперт опроверг возможность существования вакцины от рака
Врач Никонова раскрыла, какие лекарства должны быть в мобильной аптечке
Анастасия Чинкова