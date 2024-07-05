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Двери в подъездах по заявкам жителей Подмосковья ремонтировали 6,5 тысяч раз

05 июля 2024, 20:16
Фото: Минчистоты МО

Фото: Минчистоты МО

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В Подмосковье более 6,5 тыс. раз ремонтировали двери в подъездах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.


«Дверь в подъезд должна соответствовать всем требованиям по надёжности и безопасности. Один из важных элементов – дверной доводчик, который обязан быть в исправном состоянии и регулярно обслуживаться. По заявкам жителей с начала года управляющие компании Московской области отработали более 6,5 тыс. задач по ремонту дверей в местах общего пользования», – отметили в министерстве.
Там напомнили, что при обнаружении неисправности дверей в подъезде нужно обратиться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

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Секса уже не хочется: Эксперты назвали главный признак начинающегося алкоголизма
DM: Снижение интереса к сексу может быть признаком начинающегося алкоголизма
05 июля 2024, 19:49

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

Снижение либидо и высокое давление могут быть признаками начинающегося алкоголизма. Об этом и других неочевидных симптомах рассказали эксперты The Daily Mail.
Одним из признаков развивающейся зависимости может стать гипертония. Из-за длительного употребления спиртных напитков сосуды сужаются, и сердцу приходится работать интенсивнее, чтобы прокачивать кровь по всему телу, что и приводит к повышению артериального давления. Повышенное давление может привести не только к сердечному приступу или инсульту, но и к слабоумию.

Депрессия и повышенная тревожность также могут свидетельствовать о развитии алкоголизма. Чрезмерное употребление спиртного может привести к проблемам со сном и дефициту витаминов, из-за чего человек будет постоянно пребывать в плохом настроении.

Одним из самых неочевидных признаков зарождающейся алкогольной зависимости эксперты DM назвали снижение либидо. Изначально спиртное оказывает стимулирующее воздействие на ответственные за либидо гормоны серотонин, дофамин и тестостерон, однако при систематическом злоупотреблении алкоголем их уровни начинают снижаться, объяснил эксперт. После этого у алкоголика может начать пропадать интерес к сексу. Также вероятно развитие проблем с потенцией и менструальным циклом.

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#алкоголь
#депрессия
#алкоголизм
#секс
#болезни
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Сочно и свежо: Топ-3 рецептов из дыни
05 июля 2024, 19:10

Фото: iStock/OcsanaDen

Дыня — один из любимых летних продуктов. Её сочность и аромат не оставляют равнодушным никого. Редакция «Радио 1» рассказывает, какие необычные блюда можно приготовить из дыни.

Дынный смузи с лимоном и мятой

Ингредиенты
  • Дыня — 300 г.
  • Лимон — 0,25-0,5 шт.
  • Мята — 6-10 листочков
  • Мед — 0,5-1,5 ч. ложки
  • Вино белое полусладкое (можно игристое или шампанское) — 30-50 мл.

Пошаговый рецепт
  1. Дыню очистить от кожуры и семян, нарезать. То же самое сделать с лимоном.
  2. Все положить в блендер и пюрировать 10-12 минут.
  3. Добавить в смесь мед и белое вино, взбить.
  4. Разлить по емкостям и украсить лепестками мяты.

Дынная панна-котта

  • Сливки 33 % — 400 мл.
  • Дыня (мякоть) — 300 г.
  • Мед жидкий — 60 г. (3 ст. ложки)
  • Желатин — 25 г.
  • Ванилин — 1 ч. ложка

Пошаговый рецепт
  1. Заливаем желатин водой (90 мл) и оставляем набухать.
  2. В сотейнике прогреваем сливки с медом и ванилином. Доводим до кипения.
  3. Мякоть дыни взбиваем блендером. Добавляем в нее желатин и сливочную массу. Перемешиваем.
  4. Разливаем массу по формам и отправляем в холодильник на 1 час.

​Фото: iStock/dashu83

Дынный мусс

Ингредиенты
  • Дыня — 500 г.
  • Сахар — 2-3 ст. ложки
  • Ванильный сахар — 1 ч. ложка
  • Желатин — 20 г.
  • Вода — 0,5-0,75 стакана
  • Лимонная кислота

Пошаговый рецепт
  1. Желатин растворить в воде и поставить в миску с горячей водой.
  2. Дыню очистить, нарезать кусочками, взбить блендером.
  3. Добавить ванилин, лимонную кислоту и сахар.
  4. Влить в полученное желатин и взбить миксером (примерно 10 минут) .
  5. Перелить смесь в форму и отправить в холодильник на 2-3 часа.

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#напитки
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На Дарью Трепову* подали в суд за коммунальные долги
05 июля 2024, 18:39

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск к Дарье Треповой* от ООО «ЖКС № 1 Пушкинского района». У неё накопилось более 170 тысяч рублей долгов за коммунальные услуги.
Ранее девушке по наследству от отца досталась квартира на Артиллерийской улице в Пушкине, передаёт телеграм-канал SHOT. Коммунальные услуги за это жилище никто не оплачивал более десяти лет. У квартиры есть и другие владельцы, но их истец найти не может. С Дарьи Треповой* просят взыскать 174 тысячи рублей — сумму долга и госпошлины.

Общая сумма гражданских исков к Треповой* составляет более 24,7 миллиона рублей. В настоящее время она отбывает 27-летний срок заключения за устроенный ею террористический акт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

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*внесена в список террористов и экстремистов
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#теракт
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Отсутствие ремней безопасности на подмосковных дорогах фиксируют 600 комплексов
05 июля 2024, 18:37

Фото: iStock / itsarasak thithuekthak

На дорогах Подмосковья работают около 2 тысяч комплексов фотовидеофиксации, 600 из которых, «Азимут 4», имеют возможность распознавать отсутствие ремня безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса региона.
В ведомстве пояснили, что автоматическая фиксация непристёгнутого ремня направлена на повышение безопасности и снижение аварийности с тяжкими последствиями. Нейросеть комплексов фотовидеофиксации Московской области обучена «видеть» зону ремня безопасности, где он крепится к корпусу автомобиля за плечом водителя.
«Если ремень пристегнут, то нейросеть совершенно точно это «увидит». После нейросети это ещё раз проверяют сотрудники. Штраф за подобное нарушение ПДД составляет 1 тыс. рублей. За полгода в Московской области зафиксировали более 328 тыс. случаев с непристёгнутыми ремнями безопасности», – уточнили в ведомстве.
Там пояснили, что во втором квартале число случаев с непристёгнутыми ремнями в регионе увеличилось в 3,5 раза.
«Если в январе-марте было зафиксировано более 70 тыс. случаев, то в апреле-июне – почти 257 тыс. Чаще всего не пристёгивались в июне – более 97 тысяч раз», – пояснили в ведомстве.
Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения, использование ремня безопасности снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сидениях автомобилей на 45-50% и на 25% – для пассажиров на задних сидениях.

Минтранс Подмосковья призывает ответственно относиться к своей безопасности и не забывать пристёгиваться, а также использовать специальные удерживающие устройства при перевозке детей.

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На конференции в Красногорске обсудили развитие цифровизации в стройнадзоре
05 июля 2024, 18:14

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Доме правительства Московской области прошла Всероссийская отраслевая конференция «Строительный навигатор: курс на цифровизацию. Госстройнадзор». На мероприятие собрались более 300 специалистов, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Среди участников были ИТ-разработчики, застройщики и проектировщики. В ходе заседания и тематических сессий они обсудили цифровое взаимодействие между бизнесом и властью, задачи и перспективы цифрового развития в сфере строительства.
«Эта конференция позволила увидеть опыт конкретного региона, изучить и тиражировать его. Московская область – лидер в цифровой трансформации. Это лучший опыт в стране с точки зрения отношения к людям и организации работы», – отметил на пленарном заседании замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.
Эксперты строительной отрасли обсудили применение инструментов сокращения инвестиционно-строительного цикла, механизмы снижения административной нагрузки на бизнес, повышение эффективности надзорной деятельности в строительном комплексе за счет цифровизации.

Министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян представил флагманский проект, позволяющий вдвое сократить инвестиционно-строительный цикл – экосистему АИС ЦСС. В неё интегрированы все стадии жизненного цикла объектов капитального строительства – от этапа проектирования до постановки на кадастровый учет.
«Внедрение АИС ЦСС позволяет менеджеру Центра содействия строительству получить за заявителя любую из 57 услуг. А дорожные карты реализации формируются индивидуально под каждый проект с использованием искусственного интеллекта. От предпринимателя требуются только идея и желание построить объект на территории Подмосковья, а всю документарную работу можно делегировать ЦСС», – пояснил Гарибян.
Сегодня на сопровождении ЦСС – 4,5 тыс. проектов.
«Московская область не случайно выбрана площадкой для проведения «Строительного навигатора». Именно Главгосстройнадзор Подмосковья является пионером в цифровизации, и разработанные им продукты не имеют аналогов. Планируем использовать опыт Московской области как ИТ-донора для других регионов, чтобы распространять практики Главгосстройнадзора и внедрять их в других субъектах Федерации», – отметил президент НОТИМ, руководитель Комиссии по цифровизации строительства и ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Михаил Викторов.
Конференция проводилась по инициативе Главгосстройнадзора Московской области и Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования при поддержке Минстроя России и правительства Московской области.

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В Подмосковье отремонтировали остановки на шести улицах
05 июля 2024, 17:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые автобусные остановки починили на шести улицах Московской области сотрудники Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Работы по ремонту остановок были проведены на проспекте Академика Туполева в Домодедове, на Центральной улице в Балашихе, на улице Жуковского в Луховицах, на Железнодорожной улице в Электроуглях, на проспекте Пацаева в Долгопрудном, а также на Колхозной улице в Лыткарине», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что сотрудники Мосавтодора еженедельно обследуют дороги региона, особое внимание при этом уделяется состоянию асфальта, остановок, дорожных знаков, уличных фонарей, светофоров и пешеходных ограждений.

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Российское СМИ представило новые возможности для продвижения в digital-сфере
05 июля 2024, 17:45

Фото: iStock/scyther5

NEWS.ru презентовало рекламным агентствам свои специальные возможности для продвижения в digital-сфере.
Также руководители ресурса озвучили планы по развитию на ближайшее время, среди которых дальнейшее укрепление позиций в медиапространстве.

«Мы надеемся, что наш рост и стремление к качеству видно всем участникам медиабизнеса. Ежедневно анализируя информационное поле, мы стараемся находить новые инструменты по привлечению живой и заинтересованной в продукте аудитории», — отметила главный редактор NEWS.ru Ольга Сабурова.

Ранее сообщалось, что два подмосковных вуза попали в рейтинг лучших высших учебных заведений России, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. 13-й с 2012 года список составило Международное рейтинговое агентство RAEX. Так, в рейтинг были включены Орехово-Зуевский ГГТУ и Коломенский ГСГУ.

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Оформить свидетельство на перевозку животных в Подмосковье теперь можно онлайн
05 июля 2024, 17:25

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Московской области запустили новый онлайн-сервис, упрощающий получение ветеринарного свидетельства формы №1 на перевозку домашнего животного. Теперь жители региона могут оформить документ через региональный портал госуслуг, не выходя из дома, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Владельцам животных больше не придётся стоять в очереди в ветеринарных клиниках и ждать приёма. Они смогут самостоятельно выбрать ближайшую клинику, записаться на приём или вызвать ветеринара на дом. Это значительно экономит время и делает процесс получения ветеринарного свидетельства удобным и быстрым», – отметили в министерстве.
Услуга предоставляется бесплатно, а результат направят в личный кабинет заявителя. Срок получения ветеринарного свидетельства – всего один день.

Как отметили в министерстве, для государственной ветеринарной службы введение онлайн-сервиса является важным шагом. Теперь специалисты могут заранее создать проект документа, чтобы сократить время на приём клиента и правильно распределить работу.

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ИБ-эксперт Шутов заявил об опасности взлома умных часов
05 июля 2024, 17:22

Фото: iStock/Polina Lebed

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов заявил, что умные часы могут быть взломаны через Bluetooth и Wi-Fi.
«Первый и самый важный шаг — установка пароля. Многие пользователи пренебрегают им или используют простые комбинации. Трудный пароль или PIN-код украдёт много времени информационных воров впустую. Иногда умные часы поддерживают биометрическую аутентификацию — сканирование отпечатка пальца. Эта опция сделает часы почти неуязвимыми», — отметил в беседе с Газета.ру Шутов.

Также безопасности могут способствовать регулярное обновление ПО, использование шифрования данных, а также отключение Bluetooth и Wi-Fi.

Ранее генеральный директор студии IT-эксперт Артём Геллер заявлял, что блокировка номеров мошенников не поможет в борьбе с ними и не избавит от нежелательных звонков.

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