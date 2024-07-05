Двери в подъездах по заявкам жителей Подмосковья ремонтировали 6,5 тысяч раз

Фото: Минчистоты МО
В Подмосковье более 6,5 тыс. раз ремонтировали двери в подъездах. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Дверь в подъезд должна соответствовать всем требованиям по надёжности и безопасности. Один из важных элементов – дверной доводчик, который обязан быть в исправном состоянии и регулярно обслуживаться. По заявкам жителей с начала года управляющие компании Московской области отработали более 6,5 тыс. задач по ремонту дверей в местах общего пользования», – отметили в министерстве.Там напомнили, что при обнаружении неисправности дверей в подъезде нужно обратиться в свою управляющую компанию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
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Лора Луганская