В Подмосковье начали собирать заявки от муниципалитетов на благоустройство

Фото: Минчистоты МО
В Подмосковье стартовал приём заявок на благоустройство территорий, которое будет выполнено в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Заявки принимают по программе «Формирование современной комфортной городской среды. В неё входят программы «Пешком», благоустройство дворовых территорий, а также ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов и внутриквартальных проездах.
Он добавил, что от дотаций на ямочный ремонт и ремонт пешеходным коммуникаций отказались около 10 муниципалитетов, в том числе Краснознаменск, Луховицы, Воскресенск, Клин, Раменский, Королёв и Черноголовка.
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«Городским округам предстоит определить вид и объём планируемых работ, координаты мест, где планируется реализовать программу, а также в установленные сроки согласовать их с жителями», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
Он добавил, что от дотаций на ямочный ремонт и ремонт пешеходным коммуникаций отказались около 10 муниципалитетов, в том числе Краснознаменск, Луховицы, Воскресенск, Клин, Раменский, Королёв и Черноголовка.
«В этом случае благоустройство в этих городах будет проходить за счёт средств муниципального бюджета», - пояснил Мурашов.Комплексное благоустройство территорий включает озеленение, обустройство детских площадок, создание спортивных зон, установку нового освещения и обновление дорожных покрытий. Итоговый перечень необходимых работ согласовывается с жителями двора.
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Лора Луганская