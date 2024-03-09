Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили

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Движение по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в инфоцентре о ситуации на автоподходах к мосту.
Прежде сообщалось, что ВСУ совершили массовую атаку с применением дронов. БПЛА были запущены в ряд российских регионов. Все беспилотники были перехвачены системой ПВО.
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