Писториус раскрыл причину утечки разговора офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

Фото: iStock/bluejayphoto
Причиной утечки разговора немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост стало незащищенное подключение одного из участников беседы. Об этом рассказал министр обороны Германии Борис Писториус в рамках пресс-конференции.
«Первый вывод: наши коммуникационные системы не были скомпрометированы. Второй: причиной того, что разговор офицеров ВВС было возможно записать, стала индивидуальная ошибка пользователя», — пояснил Писториус.
По его словам, не все участники беседы соблюдали меры безопасного подключения. По предварительным данным, утечка информации произошла у офицера в Сингапуре – он подключился через общественную сеть. И это, по словам Писториуса, очень серьезная ошибка. Он признался, что очень разозлился, когда узнал, что разговор офицеров бундесвера получил общественную огласку. В настоящее время в отношении них ведется дисциплинарная проверка.
Читайте также:
СМИ рассказали о последствиях утечки записи переговоров немецких офицеров
В Белом доме заявили о единстве Запада после утечки беседы военных офицеров ФРГ
В МИД РФ объявили послу ФРГ демарш из-за разговора офицеров Бундесвера
Элина Позднякова