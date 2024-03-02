Spiegel: Аудиозапись разговора об атаке на Крымский мост может быть подлинной

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Министерство обороны Германии после первичной проверки аудиозаписи разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост считает, что она может оказаться настоящей. Об этом пишет издание Der Spiegel
«После первичного анализа, предполагается, что запись встречи подлинная. По первоначальной оценке, подделка с помощью искусственного интеллекта в значительной степени исключена», — сообщает Spiegel.Напомним, ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала переговоры высшего военного руководства Германии. На них офицеры Бундесвера обсуждают передачу Киеву ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту. Позже агентство «РИА Новости» обратилось с вопросом о переговоров в министерство обороны ФРГ, однако там какие-либо комментарии на этот счёт давать отказались.
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