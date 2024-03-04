Посол ФРГ не стал комментировать намерение немецких офицеров взорвать Крымский мост

Московский суд заочно арестовал бывшего чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* по уголовному делу о его призывах убивать по всему миру как можно больше русских. Его объявили в федеральный и международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.