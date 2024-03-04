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Посол Федеративной Республики Германия (ФРГ) покинул здание Министерства иностранных дел Российской Федерации без комментариев, после того как был вызван на встречу по поводу обсуждения германскими офицерами возможной атаки на Крымский мост. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат провел в здании российского МИД около 1 часа 10 минут, но не стал отвечать на вопросы журналистов.
Как стало известно, посол ФРГ Александер Ламбсдорф был приглашен в МИД РФ после того, как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров ФРГ. В этом разговоре они обсуждали возможность атаки на Крымский мост без привлечения ответственности со стороны немецких властей. Симоньян также опубликовала его расшифровку, в которой отражены детали подготовки и обсуждаются характеристики ракет Taurus, способных нанести разрушительный удар по мосту.
Этот инцидент вызвал напряжение в отношениях между Россией и ФРГ, так как атака на Крымский мост является нарушением международного права и угрозой для безопасности региона. В своем заявлении канцлер Германии Олаф Шольц гарантировал, что НАТО не участвует и не собирается участвовать в украинском конфликте, что подчеркнуло серьёзность ситуации.
Крымский мост является важной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой частью России. Он играет ключевую роль в экономическом развитии полуострова и обеспечении безопасности его жителей. Любые попытки атаки на мост будут рассматриваться как акт агрессии и вызовут соответствующую реакцию со стороны России.
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Как стало известно, посол ФРГ Александер Ламбсдорф был приглашен в МИД РФ после того, как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров ФРГ. В этом разговоре они обсуждали возможность атаки на Крымский мост без привлечения ответственности со стороны немецких властей. Симоньян также опубликовала его расшифровку, в которой отражены детали подготовки и обсуждаются характеристики ракет Taurus, способных нанести разрушительный удар по мосту.
Крымский мост является важной транспортной артерией, связывающей Крым с материковой частью России. Он играет ключевую роль в экономическом развитии полуострова и обеспечении безопасности его жителей. Любые попытки атаки на мост будут рассматриваться как акт агрессии и вызовут соответствующую реакцию со стороны России.
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Сергей Калугин