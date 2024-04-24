Движение «Бессмертный полк» предложило отмечать День Победы с 1 по 12 мая

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Участники движения «Бессмертный полк» предлагают праздновать День Победы 12 дней.
Об этом «Радио 1» сообщила депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.
По её словам, во многих регионах уже начали отмечать День Победы.
«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России, странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске, а на следующий год стала всероссийской.
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«От имени нашего общественного движения мы разослали предложения на предприятия, в учреждения и ведомства праздновать День Победы с 1 по 12 мая. Понятно, что кульминация – 9 Мая, но очень хочется, чтобы как можно дольше мы говорили о наших победителях», – сказала Цунаева.
По её словам, во многих регионах уже начали отмечать День Победы.
«Наша страна – такая замечательная, уже многие регионы проводят самые разные мероприятия. Каждая организация, каждое предприятия имеют свои традиционные форматы, и в общероссийских они будут участвовать с учётом каких-то региональных традиций и особенностей. Конечно, бесконечно жаль, что именно шествия, дающего нам ощущение единения и праздника, не будет. Но я думаю, что трудности, которые мы сейчас переживаем, временные. Наша страна их преодолеет, а праздник мы отметим не менее достойно, чем всегда», – уверена собеседница «Радио 1».Ранее сообщалось, что традиционного шествия «Бессмертного полка» в этом году в очном формате не будет из соображений безопасности. Однако, как рассказала «Радио 1» Цунаева, разрабатываются новые и альтернативные форматы проведения акции.
«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России, странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске, а на следующий год стала всероссийской.
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Лора Луганская