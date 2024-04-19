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«Запустить ракеты по людям»: где отменили Парад Победы и что известно о планах Киева

Парады и шествия «Бессмертного полка» на 9 мая отменены в шести регионах: причины
19 апреля 2024, 15:56
Фото: iStock/Goroda

Фото: iStock/Goroda

Российские регионы готовятся к празднованию приближающегося Дня Победы, однако не во всех субъектах страны состоятся военные парады и гражданские шествия. О том, где отменены праздничные мероприятия, и как это связано с Украиной, читайте в материале «Радио 1».

В каких регионах отменили парады Победы на 9 мая


По информации портала Mash, в шести регионах России отменили празднование Дня Победы.



От праздничных салютов и парада отказались в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Дистанционно также пройдет мероприятие в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.

Будет ли парад Победы в Москве


В 2024 году на Красной площади в Москве традиционно пройдет парад Победы. Прежде об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал, что в мероприятии примут участие порядка 9 тысяч военнослужащих и 75 единиц техники и авиации.
В параде также примут участие военнослужащие СВО.

Пешим строем пройдут полки, батальоны, роты различных войск ВС России, курсанты военных училищ, женщины-военнослужащие, казаки. В параде также примет участие авиация. Завершит праздничное шествие сводный военный оркестр. Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 5 мая.

Парады на 9 мая отменили из-за угроз атак БПЛА


Власти регионов, которые приняли решение об отмене парадов в честь празднования Дня Победы, объяснили свое решение мерами безопасности. Именно в таких субъектах чаще всего фиксируются прилеты дронов ВСУ. Отмечается, что праздничные мероприятия все же состоятся, но пройдут они в иных формах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Хотя парада и не будет, но дань уважения ветеранам обязательно воздадут. Праздничные мероприятия пройдут в иных формах», — пояснил глава региона.

В беседе с изданием «Лента.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что на первом месте стоит безопасность людей, поэтому на время стоит отказаться от проведения массовых мероприятий, чтобы не провоцировать противника.

«Побомбить или ракеты запустить — они же могут сделать это и по людям, им в общем-то все равно», — заявила парламентарий.

Она также посоветовала провести акцию «Бессмертный полк» в таких регионах в другом режиме, например, вывесив фотографии на балконах.

Журова также добавила, что регионы будут действовать по ситуации, и если где-то возникнет террористическая угроза, то власти других регионов смогут отменить какие-то мероприятия.

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В Москве скончался 400-килограммовый житель столицы Максим
19 апреля 2024, 16:36

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В московской больнице скончался житель столицы по имени Максим, вес которого составлял 400 килограммов. Неделю назад он был госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Максим почувствовал себя плохо 11 апреля и вызвал скорую помощь, предаёт телеграм-канал SHOT. Прибывшие медики диагностировали у гиганта сердечную недостаточность и абсцесс нижней части живота. Требовалась госпитализация. Максим не покидал своё жилище десять лет, так как просто физически не мог этого сделать.

Пришлось вызывать спасателей. Для того, чтобы извлечь пациента из квартиры, потребовалось спиливать решётки и ломать рамы. Максима спустили через окно с помощью грузоподъёмной техники. К сожалению, в больнице его состояние ухудшилось и он скончался. Точную причину смерти назовут эксперты.

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Кинологи рассказали, как гулять с двумя собаками одновременно
Кинолог Голубев: Прогулка с двумя собаками — это приключение
19 апреля 2024, 16:27

Фото: istock/zhaojiankang

Не всем собаководам удается спокойно выгулять одну собаку, а если у вас их две, прогулки могут превратиться в настоящее приключение. Хозяин должен быть вдвое внимательнее, осторожнее, опытнее и увереннее. Чтобы гулять с двумя собаками одновременно, важно заранее подготовиться самому и подготовить животных.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» отметил, что важно сначала обучить каждого питомца отдельно ходить на поводке.

«Не у всех есть время выходить на прогулку с каждой собакой по отдельности. Для одновременного выгула двух питомцем потребуется не только внимание хозяина, но и необходимые навыки. Важно, чтобы оба любимца умели гулять на поводке, слушать команды хозяина. Если одна собака постоянно тянет, другая останавливается или отвлекается, прогулка может превратиться в настоящий кошмар. Сначала попробуйте гулять с питомцами по отдельности, обучая свободно ходить на поводке, идти и останавливаться по команде, затем постепенно начинайте прогулки сразу с двумя животными, постепенно вы привыкнете к их ритму, а собаки подстроятся друг под друга и под вас», — прокомментировал эксперт.

Гуляйте раздельно

Прежде, чем начать совместные прогулки, вы должны научиться гулять с каждой собакой по отдельности. Во время прогулки с питомцами обращайте внимание на их привычки, повадки, интересы на улице. Вам нужно понять, насколько активные питомцы, что им нравится, где им интересно гулять, с какими животными они общаются на улице. Так вы примерно поймете, как ведут себя собаки по отдельности и вам будет легче начинать совмещать их выгул.

Обучите питомцев основным командам

Знание и отработка основных команд сделает вашу прогулку безопасной и комфортной. В процессе выгула с помощью них вы сможете контролировать животных. Ваши питомцы должны хорошо знать и отрабатывать минимальный набор команд: «Ко мне!», «Рядом!», «Нельзя!». Также ваши собаки должны хорошо знать свою кличку и подходить на подзыв. Конечно, питомцы могут не сразу синхронно реагировать на ваши команды, но со временем вы привыкнете и сможете управлять сразу двумя питомцами. В процессе прогулки называйте кличку животного, чтобы привлечь внимание, а затем нужную команду, так каждое животное поймет, что вы обращаетесь именно к нему.

Научите собак гулять на провисшем поводке

Выгул собаки может утомлять, если питомец все время тянет поводок, а если тянут сразу две собаки – ваша прогулка может быстро закончиться. Поэтому очень важно заранее научить каждого питомца гулять на провисшем поводке. Нужно набраться терпения и шаг за шагом объяснять каждой собаке ваши намерения. Если собака рвется вперед – стойте, пока она не успокоится. Говорите с ней спокойным тоном, придержите и погладьте ее, дождитесь пока эмоциональный всплеск пройдет. После начинайте движение, если питомец убегает вперед, подзовите, покажите лакомство и пройдите несколько шагов постоянно хваля собаку, затем угостите. Соблюдайте правильную последовательность: собака тянет – останавливаемся, успокаиваем возбужденную собаку, хвалим, когда успокоилась, показываем лакомство, спокойно двигаемся, а потом поощряем лакомством спокойное движение.

Подходящая амуниция

В этом вопросе нужно учитывать комфорт животных и владельца. Кому-то нравится гулять с двумя поводками, так проще контролировать каждого питомца. Кто-то предпочитает использовать специальную амуницию для выгула сразу двух животных. Такой двойной поводок продается в зоомагазине, он представляет собой нейлоновый соединитель двух поводков. Какой поводок выбрать вам, будет зависеть от вашего удобства и предпочтений.

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В Подмосковье призвали закрыть летние веранды из-за шторма
19 апреля 2024, 16:23

Фото: iStock/Chalabala

Ливни со штормовым ветром ожидаются в Московской области до вечера пятницы, 19 апреля, в связи с эти владельцам кафе и ресторанов рекомендуется закрыть летние веранды, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Администрациям муниципалитетов и рестораторам следует быть бдительными. Сейчас особенно важно обеспечить безопасность людей и сохранность имущества. Мы рекомендуем временно закрыть веранды и принять все необходимые меры предосторожности», — цитируются в сообщении слова главы регионального министерства Владислава Мурашова.
Помимо прекращения обслуживания на летних верандах, там рекомендуется убрать зонты, свернуть маркизы, закрепить или занести в помещение мебель и укрепить сами конструкции веранд.

По данным синоптиков, до 21 часа ожидаются сильные дожди и ветер с порывами от 17 до 22 метров в секунду, местами — до 25 метров в секунду.

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В Щёлкове пустили новые автобусы
19 апреля 2024, 16:05

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Пять новых машин вышло на автобусный маршрут №335 в городском округе Щёлково, он связывает рабочий посёлок Фряново со станцией метро «Щёлковская» в Москве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общественный транспорт – социально значимая сфера. Она складывается из множества факторов: чёткое расписание, современные и комфортные автобусы, удобные места ожидания, добросовестность и внимательность перевозчика. Мы стараемся сделать так, чтобы людям было удобно, и они чувствовали себя в безопасности», — отметил глава городского округа Андрей Булгаков.
Новые автобусы оборудованы системой кондиционирования, камерами видеонаблюдения, внутренними и внешними электронными автоинформаторами, чтобы пассажиры не пропустили свою остановку. В каждом автобусе 53 посадочных места, высота спинки регулируется.

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#щёлково
#автобусы
#общественный транспорт
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В России увеличился спрос на автокредиты
19 апреля 2024, 16:03

Фото: iStock/Jinda Noipho

Аналитики сервиса «Сравни» выяснили, что спрос на автокредиты в России за год вырос на 35%.
«По-прежнему за автокредитованием чаще обращаются мужчины, но женщины стали чаще обращаться за автокредитами, чем годом ранее. В 2023 году за кредитами обратилось 73% мужчин и 27% женщин, в 2024 году это соотношение стало 70% к 30% соответственно», — прокомментировали в беседе с RT специалисты.

Отмечается, что заёмщиками всё чаще становятся молодые люди.

За I квартал прошлого года автокредитование было популярно среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга.

А «Автодор» предупредил водителей об опасных погодных условиях и рекомендовал отложить поездки по М11 «Нева» в эти выходные.

«В пятницу после обеда на территории Московского региона усиление ветра до 17-22 м/с, местами до 25 м/с. На М11 «Нева» в ближайшие сутки ожидается снег. Если уже перешли на летнюю резину, будьте предельно внимательны на дорогах. По возможности, отложите поездки по М11 в эти выходные», – приводит АГН «Москва» сообщение «Автодора».

Ранее координатор движения «Синие Ведерки», блогер, автоблогер и автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что на российском рынке автошин большую часть занимает отечественная продукция.

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#выходные
#автодор
#автомобили
#кредит
#каникулы
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Воробьёв: масштабное благоустройство парка в Лобне завершат летом
19 апреля 2024, 15:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благоустройство Центрального парка культуры и отдыха в Лобне закончат этим летом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил ход работ и побеседовал с предпринимателями, которые собираются разместить в парке торговые и развлекательные объекты.
«В каждом городе есть места, особенно дорогие сердцу жителей, где прошло их детство, которые хранят тёплые воспоминания. Осенью мы посещали благоустроенный парк «Киово» и набережную реки одноимённого озера. Кроме того, мы уже сделали в Лобне красивый, современный парк «Река времени» и ещё два сквера. Перемен ждал и Центральный городской парк, построенный в 1969 году. Люди говорили, что хотят видеть в родном парке новые детские площадки и аттракционы, благоустроенные дорожки, ухоженную зелень и пруд. Выполнять это поручение мы начали в декабре прошлого года по президентскому проекту. Планируем завершить работы летом, чтобы ко Дню города, в начале сентября, жители могли выйти на прогулку в любимый обновлённый парк», – поделился планами Воробьёв.
Парк был разбит более полувека назад и стал любимым местом досуга горожан, однако нуждался в обновлении. Перед разработкой концепции благоустройства был проведен опрос жителей. Все их пожелания будут учтены.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Масштабные работы на территории в 17 га стартовали в прошлом году. Они проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
«После реконструкции парка это будут 17 га очень современной, интересной и притягательной территории. Здесь появятся аттракционы, игровые площадки, ресторан, кафе и много другое. В Лобне до этого уже были благоустроены три парка. Этот – единственный, который ещё остался из прошлой жизни. Задача – завершить все работы 31 июля», – сказал директор дирекции парков Лобни Иван Перепёлко.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парке обновят дорожки, установят красивую входную группу и функциональные зоны, обустроят территорию для культурно-массовых мероприятий. Там будут танцевальная площадка, площадь со сценой, павильон-кафе с трибуной и скейт-парк. А для самых юных посетителей создадут Панда-парк и детскую зону из природных материалов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В парке также появятся зоны отдыха, скамьи, урны, современное уличное освещение и система видеонаблюдения. Будет проведено озеленение, рядом с прудом оборудуют смотровую площадку.

Планируется снова запустить паровозик, который когда-то ходил по парку, сделать станции. К этой работе подключилась компания РЖД. Маршрут пройдёт по основным достопримечательностям парка. Для детей также разобьют автогородок с мини-заправками и дорожками.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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#благоустройство
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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Онколог Пылёв рассказал, от чего может развиться злокачественная опухоль в родинках
Онколог Пылёв: Существует два фактора развития злокачественной опухоли
19 апреля 2024, 15:28

Фото: istockphoto.com/Vadym Plysiuk

Три года назад российские врачи смогли удалить на лице девочки из США родимое пятно, которое отказались удалять в Америке, потому что это был тяжелый случай: родинка могла спровоцировать рак. Пятно смог успешно удалить краснодарский хирург Павел Попов в 2021 году. Однако на лице девочки остались рубцы от лазера, её глаза стали плохо закрываться, и родители решили поехать на повторную операцию в Санкт-Петербург. Впереди у девочки еще 5 этапов эстетичного лечения.
Врач-онколог, кандидат медицинских наук, главный врач Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Еuroonco» Андрей Пылёв в беседе с «Радио 1» объяснил, как по внешним признакам определить опасность родинок.
«Родинки все разные, есть те, которые никакой опасности не представляют, а есть те, которые теоретически могут стать злокачественными. Вот признаки изменения в родимых пятнах, которые должны насторожить человека: изменение цвета, формы, быстрый рост, появление мокнущей поверхности, выпадение волос, какие-то болевые ощущения или зуд. Это повод для обследования», — сказал эксперт.

Также врач-онколог отметил, что лучший способ узнать о свой родинке — сделать диагностику.

«Если родинка потенциально проблемная, мы знаем, что это не зло, но вероятность проблем существует, то лучшая профилактика — удаление. Для того, чтобы эти родинки диагностировать, выполняется дерматоскопия — исследование, которое позволяет их визуализировать под большим увлечением. Бывает оптическая дерматоскопия, когда это делают с помощью оптического прибора, а бывает цифровая, когда мы выводим на большой экран и видим все нюансы. С помощью такого исследования мы окончательно понимаем, представляет ли это родинка какую-то проблему или нет», — сказал специалист.

По мнению Андрей Пылёва, повлиять на развитие злокачественной опухоли могут два фактора: тайная хроническая травматизация и ультрафиолетовое излучение.
«Тайная хроническая травматизация — это, например, если родинка трётся о белье постоянно, а ультрафиолетовое излучение — это загар, поэтому людям с бледной кожей и большим количеством родинок мы не рекомендуем загорать под прямыми солнечными лучами, советуем пользоваться кремами защиты», — отметил собеседник.

В завершении беседы врач-онколог уточнил, что сама операция по удалению родинок не представляет никаких сложностей и не требует особого оборудования. Это либо обычный хирургический метод с помощью скальпеля и хорошего сдобного материала, либо с помощью электроножа, заключил Андрей Пылёв.

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В Красногорске открыли «Парту Героя» памяти участника СВО
19 апреля 2024, 15:22

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В красногорском лицее №4 в рамках проекта «Парта Героя» открыли парту в память об участнике спецоперации Дмитрии Благове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В торжественной церемонии открытия участвовали муниципальный депутат Артур Бадретдинов, сторонники партии единороссов и родители погибшего бойца. Ведущие представили учащимся и гостям парту и рассказали о Дмитрии.

Благов родился в Красногорске в 1996 году, учился в лицее №4. По окончании начальной школы поступил в Московский морской кадетский корпус имени Героев Севастополя. Получил юридическое образование в МГУТУ им. К.Г. Разумовского, затем был призван на срочную службу в Государственном разведуправлении.
«В 2022 году его мобилизовали в зону специальной военной операции и отправили в Луганскую Народную Республику. 20 мая 2023 года при обстреле артиллерией противника снаряд попал в блиндаж. Спасая боевых товарищей, Дмитрий получил смертельное ранение. Был награждён орденом Мужества посмертно», – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что образовательный проект «Парта Героя» реализуется в Красногорска в рамках Федерального партийного проекта «Новая школа».

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#спецоперация
#подмосковье
#московская область
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Подмосковным врачам с начала года безвозмездно передали 90 участков земли
19 апреля 2024, 15:21

Фото: пресс-служба Минимущества МО

90 земельных участков передали в безвозмездное пользование врачам Московской области с начала текущего года в рамках региональной программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.
«Врачам предоставляются участки как в существующих населённых пунктах, так и в больших массивах, специально выделенных под эти цели в пяти городских округах Подмосковья. В этом году землю получили 90 медиков, девять из них — в посёлках», — цитируются в сообщении слова главы министерства Натальи Адигамовой.
Отмечается, что лидерами по выполнению программы «Земля врачам» в этом году стали следующие округа: Орехово-Зуевский, где участки получили 14 медиков, Талдом и Солнечногорск, предоставившие по десять участков, Пушкинский, где участки получили восемь врачей, а также Раменский, Богородский, Коломна и Егорьевск, где было предоставлено по пять участков.

Всего с начала действия программы врачам было предоставлено 2 тысячи 258 земельных участков, на очереди в настоящее время остаётся 141 врач. Претендовать на участок может врач одной из 39 специальностей, чей стаж работы в каком-либо медучреждении Подмосковья составляет не менее трёх лет.

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#наталья адигамова
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#соцподдержка
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