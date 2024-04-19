«Запустить ракеты по людям»: где отменили Парад Победы и что известно о планах Киева

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Российские регионы готовятся к празднованию приближающегося Дня Победы, однако не во всех субъектах страны состоятся военные парады и гражданские шествия. О том, где отменены праздничные мероприятия, и как это связано с Украиной, читайте в материале «Радио 1».
В каких регионах отменили парады Победы на 9 мая
По информации портала Mash, в шести регионах России отменили празднование Дня Победы.
От праздничных салютов и парада отказались в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Дистанционно также пройдет мероприятие в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.
Будет ли парад Победы в Москве
В 2024 году на Красной площади в Москве традиционно пройдет парад Победы. Прежде об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Он рассказал, что в мероприятии примут участие порядка 9 тысяч военнослужащих и 75 единиц техники и авиации.
В параде также примут участие военнослужащие СВО.
Пешим строем пройдут полки, батальоны, роты различных войск ВС России, курсанты военных училищ, женщины-военнослужащие, казаки. В параде также примет участие авиация. Завершит праздничное шествие сводный военный оркестр. Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 5 мая.
Парады на 9 мая отменили из-за угроз атак БПЛА
Власти регионов, которые приняли решение об отмене парадов в честь празднования Дня Победы, объяснили свое решение мерами безопасности. Именно в таких субъектах чаще всего фиксируются прилеты дронов ВСУ. Отмечается, что праздничные мероприятия все же состоятся, но пройдут они в иных формах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Хотя парада и не будет, но дань уважения ветеранам обязательно воздадут. Праздничные мероприятия пройдут в иных формах», — пояснил глава региона.
В беседе с изданием «Лента.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что на первом месте стоит безопасность людей, поэтому на время стоит отказаться от проведения массовых мероприятий, чтобы не провоцировать противника.
«Побомбить или ракеты запустить — они же могут сделать это и по людям, им в общем-то все равно», — заявила парламентарий.
Она также посоветовала провести акцию «Бессмертный полк» в таких регионах в другом режиме, например, вывесив фотографии на балконах.
Журова также добавила, что регионы будут действовать по ситуации, и если где-то возникнет террористическая угроза, то власти других регионов смогут отменить какие-то мероприятия.
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