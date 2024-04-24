Радио1
Главная / Новости / Общество/ Организатор «Бессмертного полка» Цунаева перечислила новые форматы акции

Организатор «Бессмертного полка» Цунаева перечислила новые форматы акции

24 апреля 2024, 16:04
Фото: Istockphoto / bksrus

Фото: Istockphoto / bksrus

Традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году в очном формате не состоится из соображений безопасности.
Однако разрабатываются новые и альтернативные форматы проведения акции, сообщила «Радио 1» сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.
«Во-первых, это будут форматы, которые уже завоевали определенную популярность, но немного модернизированные. Это, например, размещение портретов родственников-участников войны и тружеников тыла на транспорте, причём не только на наземном, но и на прогулочных катерах. Будут праздники, поедут дачники, они смогут увидеть портреты героев и узнать их истории. Кроме того, предлагаем предприятиям размещать портреты известных людей и родственников сотрудников, потому что в первую очередь это семейная история. Кроме того, была региональная инициатива проведения воздушного «Бессмертного полка». В этом году хотим расширить этот формат. Рассылаем предложение размещать на фюзеляжах самолётов портреты участников войны в аэроклубы, во все места, где будут полёты», – рассказала Цунаева.


По её словам, организаторы акции предлагают продолжить размещать портреты в публичных местах, где люди будут гулять во время праздников. Такое же предложение отправлено и в образовательные учреждения.
«Также хотим продолжить традицию с публикацией портретов на одежде. На сайте «Бессмертного полка» есть конструктор, который поможет разработать и разместить портрет. И, конечно, предлагаем продолжить историю с рассказами об историях родственников-фронтовиков в соцсетях, которую мы развивали во время пандемии коронавируса. Хотим в этом году сделать акцент именно на семейном участии. Сейчас у нас проходит Год семьи, а мы прекрасно знаем, что война затронула каждую семью, и это не фигура речи и не слова из учебника – это так и есть», – подчеркнула собеседница «Радио 1».
Что касается других стран, то, по информации организаторов, более чем в 60 государствах поданы заявки на проведение шествия в очном формате. Но на данный момент невозможно точно сказать, в скольких странах состоится акция, поскольку согласование продолжается.

«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России, странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске, а на следующий год стала всероссийской.

Читайте также:

«Запустить ракеты по людям»: где отменили Парад Победы и что известно о планах Киева

В Подмосковье началась подготовка объектов памяти ВОВ к 9 мая

В Москве 6 мая состоится праздничный концерт «Песни Победы»
#9 мая
#день победы
#великая отечественная война
#бессмертный полк
#акция
#шествие
#праздник
Глава Красногорска Волков проверил ход строительства путепровода в Аникеевке
24 апреля 2024, 16:08

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Строительство путепровода ведётся у железнодорожной станции Аникеевка в городском округе Красногорск, ход работ проверил глава округа Дмитрий Волков, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Закладывая основы комфорта в части развития МЦД-2, важно сформировать доступное транспортное сообщение, и в этом заключается основное назначение путепровода: соединить прилегающие микрорайоны», — заявил Волков.
В настоящее время строительная готовность путепровода составляет 55 процентов. Рабочие устанавливают опоры и монтируют пролётные строения. Кроме того, внимание уделяется благоустройству территории. На объекте работают более 70 человек.

Согласно проекту, длина путепровода составит 410 метров, а общая протяжённость развязки — 1400 метров. Открыть движение по новому путепроводу планируется до конца года.

Читайте также:

В двух округах Подмосковья ликвидировали за неделю около тысячи дорожных ям

На реконструируемом участке Краснополянского шоссе в Лобне начали укладку асфальта

Назван срок завершения строительства дороги к новой детской больнице в Красногорске
#красногорск
#путепровод
#дмитрий волков
#строительство
#дорога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области продолжают готовить парки к весенне-летнему сезону
24 апреля 2024, 16:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

На территории региона продолжается активная подготовка всех парков и общественных пространств к весенне-летнему сезону.
В рамках подготовки в парках проводится устранение дефектов и акарицидная обработка.

«В ходе месяца чистоты в парках проводились и продолжается работа по подготовке транспортной инфраструктуры, промывке пешеходных дорожек,производится опил сухостойный и аварийных деревьев, высадка зеленых насаждений. Также проводятся покрасочные работы и ремонт игровых площадок и мебели. Кроме этого, в парках с фонтанами идет технических осмотр и ремонт оборудования к сезону фонтанов в регионе. Завершится подготовка парков во всех городских округах завершится 26 апреля», — подчеркнул министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что по прогнозам посещаемость парков в летний период достигнет порядка 80 миллионов посещений.

Читайте также:

Воробьёв: масштабное благоустройство парка в Лобне завершат летом

В подмосковных парках обустроили более 30 мест для пикников

В подмосковных парках насчитали более 120 зон буккроссинга
#михаил хайкин
#подготовка
#ремонт
#парки
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На территории Каширской больницы провели весенний субботник
24 апреля 2024, 15:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Масштабную уборку провели на территории лечебных подразделений Каширской больницы в рамках всероссийского субботника, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«От сухих листьев, веток и зимнего мусора было очищено около 10 тысяч квадратных метров, в работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения», — отмечается в сообщении.
Главная медсестра Каширской больницы Екатерина Шуршина рассказала, что такие субботники проводятся каждый год.

«Благодаря усилиям каждого сотрудника мы смогли преобразить окружающие пространства, сделав их более комфортными и приятными для всех», — подчеркнула Шуршина.
В администрации муниципалитета также напомнили, что 27 апреля в округе будет проводиться экологическая акция «День добрых дел».

Читайте также:

В Кашире свыше 500 жителей обеспечили надежным электроснабжением

Глава Каширы Шувалов провёл приём жителей городского округа

В Кашире наградили победителей муниципального этапа проекта «Вызов Первых»
#кашира
#больница
#субботник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд продлил «‎королеве марафонов» заключение под стражей
Мосгорсуд продлил заключение под стражей Елене Блиновской на три месяца
24 апреля 2024, 15:55

Фото: РИА Новости/AMilkin

Мосгорсуд продлил заключение под стражей блогеру Елене Блиновской еще на три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «‎РЕН ТВ|Новости».
Ранее СК РФ попросил Мосгорсуд продлить срок содержания под стражей блогера Елены Блиновской.

Ранее сообщалось, что «королева марафона», содержащаяся в СИЗО, большую часть времени проводит за изучением законов о специальной военной операции. Она носит спортивные костюмы и единственная из своих сокамерниц не пользуется косметикой. Супруг главной создательницы «Марафонов желаний» ушёл на СВО. Предположительно, Блиновский отправился служить на специальную военную операцию, чтобы реабилитировать своё имя, а также вызволить супругу из СИЗО.

Читайте также:

Елене Блиновской грозит еще одно уголовное дело из-за ее марафонов

Суд арестовал у Блиновской более 100 млн рублей, валюту и золотые монеты

Суд вынес приговор экс-участнику ЧВК «Вагнер», убившему пенсионерку
#приговор
#дело
#уголовное дело
#ск рф
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Совет депутатов Наро-Фоминского округа одобрил выделение дополнительных средств на ЖКХ
24 апреля 2024, 15:39

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Изменения в бюджете Наро-Фоминского городского округа, предусматривающие выделение дополнительных средств на модернизацию инфраструктуры теплоснабжения, одобрил местный Совет депутатов в ходе 33-го заседания, состоявшегося 23 апреля, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Объекты для реконструкции и ремонта объектов ЖКХ уже намечены. Будут увеличены субсидии МБУ «Селятино» и МБУ «Калининец». А в следующем году более 20 млн рублей будет направят на реконструкцию объектов водоснабжения», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что изменения в бюджете округа были приняты единогласно.

Кроме того, в ходе заседания депутатские полномочия с себя сложил Дмитрий Кожушко. Он вышел из Совета депутатов, так как его назначили начальником территориального управления Апрелевка.

Читайте также:

В администрации Наро-Фоминского округа состоялось вручение паспортов школьникам

В Наро-Фоминске состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню труда

Власти Наро-Фоминского округа обсудили с жителями Атепцева дороги, транспорт и тарифы
#наро-фоминск
#совет депутатов
#бюджет
#жкх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День Добрых Дел»
24 апреля 2024, 15:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области перед началом майских праздников пройдет «День Добрых Дел» при участии образовательных учреждений.
Участниками акции в основном являются школьники и их родители школ Московской области.

«С 15 апреля в школах Подмосковья был запущен опрос, где учащиеся самостоятельно выбирали «добрые дела», которыми они хотели бы заняться в рамках акции. Также желающие могли предложить новые инициативы, в которых готовы принять даже непосредственное участие в их организационной части. В общей сложности в опросе приняли участие свыше 400 тысяч школьников и педагогов по всему Подмосковью», — поделилась министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе.

В рамках акции школьники будут сажать деревья, наводить порядок в парках, на территории воинских захоронений, мемориалов и памятников, красить скамейки, развешивать кормушки и убирать территории своих школ. Также старшеклассники проведут уроки и игры для дошкольников, в рамках которых расскажут им о добрых делах и их важности.

Кроме этого, в преддверии 9 мая школьники ​помогут пенсионерам и ветеранам ВОВ, а также ​проведут с ними чаепития.

Стоит отметить, что подробное расписание мероприятий в своих городской округе можно найти на официальных страницах образовательных учреждений и сайтах администрации.

Читайте также:

В парке Серпухова прошла акция в поддержку участников СВО

Подмосковные школьники вышли в финал конкурса по 3D-моделированию

В России стартовала Всероссийская акция «Юный искусствовед»

В Кашире провели акцию «Безопасный двор»
#акция
#опрос
#школьники
#вов
#старшеклассники
#екатерина швелидзе
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Клименко рассказал о новой схеме мошенников с порталом «Госуслуг»
Экономист Клименко: мошенники получают доступ к «Госуслугам» и оформляют кредиты в МФО
24 апреля 2024, 15:19

Фото: iStock/Ton Photograph

Телефонные мошенники с каждым днём придумывают всё более изощрённые методы обмана россиян.
В настоящее время набирает обороты схема мошенничества по оформлению займов через портал «Госуслуг», рассказал в эфире «Радио 1» председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«Схема достаточно проста: человеку звонят и говорят, как правило, что заканчивается контракт сотового телефона, который у человека на руках, и нужно сообщить код из СМС для переоформления. Если человек невнимательный и присылает код из СМС, то потом оказывается, что это код от «Госуслуг». И теперь самое важное: у нас сейчас микрофинансовые организации через подтверждение от «Госуслуг» оформляют кредиты. И мошенник получает деньги не от банка, а, получив доступ к Госуслугам и посетив микрофинансовую организацию. Так, на человека повесят несколько кредитов, от которых потом отбиваться юридически будет очень сложно», – пояснил специалист.

Также он подчеркнул, что Центробанку не следовало разрешать такой способ выдачи кредитов, поскольку в секторе микрофинансов мало что изменилось со времён ломбардов.

Вместо выдачи соответствующего разрешения, следовало бы принять закон о полном запрете онлайн-кредитования, помимо случаев, когда человек сам пришёл в ту или иную организацию и нажал на кнопку компьютера, одобряющую сделку.

При этом Клименко успокоил россиян, уточнив, что без прямого разговора с человеком и получения от него СМС-кода, мошенники никак не смогут получить доступ к «Госуслугам». Но в данном случае важно сохранять бдительность и не сообщать незнакомцам конфиденциальную информацию.

Читайте также:

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью полиса ОМС

Мошенники скачивают вирусы на телефоны россиян, представляясь сотрудниками «Госуслуг»

«Ситуация страшная»: как банковские мошенники оставляют с нулевым счётом
#мошенники
#кредиты
#госуслуги
#деньги
#смс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Раменского комплексного центра вышла в финал кейс-чемпионата
24 апреля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Психолог отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья № 1 Комплексного центра «Раменский» Екатерина Залогина в составе команды «Психея-UNO» стала финалисткой психологического кейс-чемпионата «MITHRAS», который организует факультет психологии МГУ им. Ломоносова, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В команде нам нужно было решить настоящие кейсы из различных областей психологии, которые требовали не только знаний, но и творческого подхода, способности неординарно мыслить. И, конечно, эффективного взаимодействия в группе», — рассказала Екатерина Залогина.
Команда «Психея-UNO» успешно прошла два отборочных тура чемпионата и попала в финал.

Всего в психологическом кейс-чемпионате в этом году приняли участие 130 команд из разных регионов России, а также из Казахстана и Беларуси.

Читайте также:

Подмосковная студентка выиграла конкурс молодежных предпринимательских проектов

В мае в Московской области стартует конкурс «Добрый спорт»

В Подмосковье 27 апреля стартует всероссийский фестиваль-конкурс «Театральная ПовАрня»
#чемпионат
#психология
#раменское
#минсоцразвития мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силовики проверяют законность заключения контракта Блиновского с Минобороны РФ
24 апреля 2024, 15:03

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Силовики проверяют законность заключения контракта Алексеем Блиновским с Минобороны РФ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в настоящее время выясняются обстоятельства службы Блиновского в подразделении.

Ранее Блиновский сообщил, что с ним пытаются разорвать контракт о военной службе и обратился за помощью к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Напомним, Алексей Блиновский подписал контракт с Минобороны РФ месяц назад. Предполагается, что этот факт будет использован в суде для изменения меры пресечения Елене Блиновской, которая отбывает заключение в СИЗО, поскольку на данный момент четверо детей остались без обоих родителей.

Читайте также:

Муж Блиновской пожаловался Бастрыкину на МВД

Уехавший в зону спецоперации муж Блиновской намерен приезжать в Москву

Стал известен позывной мужа Блиновской в зоне СВО
#изменения
#минобороны рф
#меры
#сизо
#контракт
#сво
#елена блиновская
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф