Организатор «Бессмертного полка» Цунаева перечислила новые форматы акции

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Традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году в очном формате не состоится из соображений безопасности.
Однако разрабатываются новые и альтернативные форматы проведения акции, сообщила «Радио 1» сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева.
По её словам, организаторы акции предлагают продолжить размещать портреты в публичных местах, где люди будут гулять во время праздников. Такое же предложение отправлено и в образовательные учреждения.
«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России, странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске, а на следующий год стала всероссийской.
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«Во-первых, это будут форматы, которые уже завоевали определенную популярность, но немного модернизированные. Это, например, размещение портретов родственников-участников войны и тружеников тыла на транспорте, причём не только на наземном, но и на прогулочных катерах. Будут праздники, поедут дачники, они смогут увидеть портреты героев и узнать их истории. Кроме того, предлагаем предприятиям размещать портреты известных людей и родственников сотрудников, потому что в первую очередь это семейная история. Кроме того, была региональная инициатива проведения воздушного «Бессмертного полка». В этом году хотим расширить этот формат. Рассылаем предложение размещать на фюзеляжах самолётов портреты участников войны в аэроклубы, во все места, где будут полёты», – рассказала Цунаева.
По её словам, организаторы акции предлагают продолжить размещать портреты в публичных местах, где люди будут гулять во время праздников. Такое же предложение отправлено и в образовательные учреждения.
«Также хотим продолжить традицию с публикацией портретов на одежде. На сайте «Бессмертного полка» есть конструктор, который поможет разработать и разместить портрет. И, конечно, предлагаем продолжить историю с рассказами об историях родственников-фронтовиков в соцсетях, которую мы развивали во время пандемии коронавируса. Хотим в этом году сделать акцент именно на семейном участии. Сейчас у нас проходит Год семьи, а мы прекрасно знаем, что война затронула каждую семью, и это не фигура речи и не слова из учебника – это так и есть», – подчеркнула собеседница «Радио 1».Что касается других стран, то, по информации организаторов, более чем в 60 государствах поданы заявки на проведение шествия в очном формате. Но на данный момент невозможно точно сказать, в скольких странах состоится акция, поскольку согласование продолжается.
«Бессмертный полк» – общенародная акция, которая проводится в России, странах ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске, а на следующий год стала всероссийской.
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Лора Луганская