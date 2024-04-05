В Подмосковье началась подготовка объектов памяти ВОВ к 9 мая

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
В Московской области идет подготовка объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию 9 мая. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
В регионе начали облагораживать памятники, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории после зимы.
Стоит отметить, что полностью подготавливать объекты закончат к 1 мая 20204 года. Кроме уборки также запланирована проверка работоспособности и ремонт освещения рядом с памятниками.
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«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 мая», — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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Мира Полтева