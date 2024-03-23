Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»

Фото: официальный сайт мывместе.рф
Все неравнодушные граждане, которые не могут оставаться в стороне и хотят поддержать нуждающихся, Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запустила линию по сбору средств для помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим.
Наименование: РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа:
Благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл»
Подробную информацию о сборе средств для пострадавших можно найти на официальном сайте мывместе.рф.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вместе со столичным правительством приняли решение о выплатах семьям погибших и пострадавших при теракте в «Крокус сити холле».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова