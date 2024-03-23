Опубликованы фото предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокусе»

Фото: iStock/Savusia Konstantin
Стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле», передает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что предполагаемые преступники могут иметь при себе оружие и взрывчатые вещества. Все они граждане Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.
Фото с ориентировками террористов опубликовал Telegram-канал «Baza».
Уточняется, что официальных данных о преступниках не поступало.
Ранее сообщалось, что автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Фото с ориентировками террористов опубликовал Telegram-канал «Baza».
Ранее сообщалось, что автомобиль, похожий на машину террористов из «Крокус Сити Холла», задержали в Брянской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». По предварительным данным, 60 человек погибли, ещё более 100 пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова