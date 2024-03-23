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Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»

23 марта 2024, 11:26
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Минздрав Подмосковья опубликовал список опознанных погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Информация доступна на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что список состоит из 37 человек. Данные Минздрава Подмосковья также опубликованы в Telegram-канале «112».


Уточняется, что список опознанных погибших опубликован по данным на 11:00 23 марта.


Ранее сообщалось, что одним из задержанных подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Преступник был ранен в результате преследования автомобиля «Рено», на котором террористы хотели скрыться на территории Украины.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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#крокус сити холл
#теракт
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#смерть
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Минздрав Подмосковья: Установлены личности 41 погибшего при теракте в «Крокусе»
23 марта 2024, 12:18

Фото: Пресс-служба Московской области

В настоящий момент удалось установить личности 41 погибшего при теракте в «Крокус Сити Холле», список публикует Минздрав Московской области.
Тела 41 человека удалось опознать по состоянию на 11:30 23 марта.

Всего, по информации Следственного комитета, теракт унёс жизни более 90 человек. Ещё больше сотни пострадавших находятся в больницах, некоторых из них, в том числе дети, в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Преступники начали безжалостно расстреливать людей в упор, после чего устроили пожар в здании «Крокуса».

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#подмосковье
#крокус сити холл
#теракт
#смерть
#минздрав мо
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ФСБ: террористы, расстрелявшие людей в «Крокусе», собирались сбежать на Украину
ФСБ: террористы из «Крокуса» заранее приготовили оружие в тайнике
23 марта 2024, 11:53

Фото: iStock/irene_rebrova

Оружие, которым террористы расстреливали людей в «Крокус Сити Холле», было заранее приготовлено в тайнике. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что после совершения теракта в подмосквном Красногорске террористы планировали пересечь границу России и Украины.

В ФСБ подчеркнули, что у террористов были соответствующие контакты на украинской стороне.

Вечером 22 марта перед самым началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные в камуфляжной форме ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям. После этого несколько из них скрылись с места происшествия на автомобиле Renault Symbol, который разыскивали всю ночь. В результате автомобиль был остановлен в Брянской области. Двоих пассажиров удалось задержать, ещё двое скрылись.

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#террористы
#теракт
#крокус сити холл
#оружие
#украина
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Спецслужбы Брянской области задержали четверых подозреваемых в теракте
23 марта 2024, 11:52

Фото: iStock/BrianAJackson

Спецслужбы Брянской области задержали четверых подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Следственный комитет России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что они были задержаны недалеко от границы с Украиной.

В настоящее время следователи приступили к работе с задержанными.

Ранее сообщалось, что в Брянской области сотрудники ДПС открыли огонь по автомобилю Renault Symbol, в котором предположительно находились террористы. В результате двоих пассажиров удалось задержать, ещё двое скрылись. На границе с Украиной усилена охрана, чтобы не дать сбежавшим покинуть страну.

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#теракт
#брянская область
#террористы
#ск рф
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«Звезда» опубликовала фото ещё одного задержанного террориста из «Крокуса»
23 марта 2024, 11:37

Фото: iStock/shironosov

В сети появилось фото ещё одного террориста, задержанного после теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщает «Звезда» в своём Telegram-канале.
Ранее стало известно, что в Брянской области задержали автомобиль, на котором могли передвигаться пытавшиеся скрыться террористы.
Позже директор ФСБ Александр Бортников доложил российскому лидеру Владимиру Путину о задержании 11 человек, которые принимали участие в террористической атаке на концертную площадку «Крокус» в Красногорске.
Фото: Пресс-служба Подмосковья
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в «Крокус Сити Холл» и стала в упор расстреливать находившихся там людей. По предварительным данным, в результате атаки погибли более 90 человек, ещё больше сотни находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

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#крокус сити холл
#подмосковье
#красногорск
#теракт
#террористы
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СК РФ: число погибших при теракте в «Крокусе» возросло до 93 человек
23 марта 2024, 11:36

Фото: пресс-служба МО

Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 93 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
В ведомстве подчеркнули, что на данный момент установлено 93 погибших, однако их число ещё будет расти.

Предварительно сообщается, что люди погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения. Террористы расстреливали людей из автоматического оружия, а для поджога здания использовали легковоспламеняющуюся жидкость.

Вечером 22 марта перед самым началом концерта рок-группы «Пикник» в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» ворвались неизвестные в камуфляжной форме и открыли огонь по зрителям.

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#следственный комитет
#крокус сити холл
#погибший
#теракт
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SHOT: Опубликовано фото задержанного подозреваемого в нападении на «Крокус»
23 марта 2024, 11:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Одним из задержанных подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что преступник был ранен в результате преследования автомобиля «Рено», на котором террористы хотели скрыться на территории Украины. Левый глаз у злоумышленника не закрывается из-за повреждения.




В настоящее время он находится в больнице на операции. После чего сотрудники правоохранительных органов будут проводить допрос.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#крокус сити холл
#теракт
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#терроризм
#автомобиль
#уголовное фсб
#террористы
#ск рф
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В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 10:44

Фото: iStock/blinow61

В Брянской области ввели план «Перехват» после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль, на котором предположительно скрылись террористы был остановлен в Брянской области. Двоих преступников удалось задержать, ещё двое скрылись.

В настоящее время на границе России и Украины выставлен дополнительный контроль, чтобы двое сбежавших не скрылись из страны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл теракт. Несколько террористов в камуфляжной форме ворвались в здание и открыли стрельбу по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». В настоящее время сообщается о более 60 погибших и сотнях пострадавших.

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#брянская область
#полиция
#дпс
#теракт
#террористы
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Хинштейн сообщил о задержании двух подозреваемых в нападении на «Крокус»
23 марта 2024, 10:43

Фото: iStock/Rawf8

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что автомобиль «Рено», на котором передвигались подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле», был обнаружен ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Об этом Хинштейн написал в своем Telegram-канале.
Отмечается, что машина не остановилась по требованию сотрудников правоохранительных органов и попыталась скрыться. В процессе преследования была открыта стрельба, авто перевернулось.

По информации источника, из него выбежали три человека и бросились в лес. Один из злоумышленников остался на месте из-за полученного ранения. Позже задержали второго подозреваемого.

Хинштейн добавил, что в салоне «Рено» были обнаружены пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана.

Ранее сообщалось, что предполагаемые террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21. При этом МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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#крокус сити холл
#теракт
#автомобиль
#террористы
#преступники
#лес
#стрельба
#уголовное
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МЧС опубликовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 10:11

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

МЧС РФ опубликовало данные о госпитализированных в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холл». Список со ссылкой на данные Минздрава РФ по состоянию на 9:00 мск доступен на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в списке значатся 107 человек. Данные Минздрава России также опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.


Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.

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