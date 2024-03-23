Минздрав Подмосковья опубликовал список 37 погибших при теракте в «Крокусе»

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Минздрав Подмосковья опубликовал список опознанных погибших в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Информация доступна на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что список состоит из 37 человек. Данные Минздрава Подмосковья также опубликованы в Telegram-канале «112».
Уточняется, что список опознанных погибших опубликован по данным на 11:00 23 марта.
Ранее сообщалось, что одним из задержанных подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл» оказался 19-летний Мухаммадсобир Файзов. Преступник был ранен в результате преследования автомобиля «Рено», на котором террористы хотели скрыться на территории Украины.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Уточняется, что список опознанных погибших опубликован по данным на 11:00 23 марта.
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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Екатерина Коршунова