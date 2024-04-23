Движение на участке дороги М-5 «Урал» ограничат до 1 мая

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Временные ограничения движения автотранспорта вводятся на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы: дорогу будут перекрывать на полчаса по ночам в связи с проведением монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«До 1 мая движение на участке с 27 по 28 км трассы будут закрывать в период с часа ночи до четырёх часов утра не более, чем на 30 минут», — отмечается в сообщении.Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее продумывать пути объезда.
В ФКУ «Центравтомагисталь» подготовили карту, на которой отмечен участок, который планируется перекрывать, а также вариант объезда длиной около 17 километров.
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Лев Каштанов