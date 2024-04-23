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Движение на участке дороги М-5 «Урал» ограничат до 1 мая

23 апреля 2024, 15:44
Фото: iStock/Frank Armstrong

Фото: iStock/Frank Armstrong

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Временные ограничения движения автотранспорта вводятся на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в городском округе Люберцы: дорогу будут перекрывать на полчаса по ночам в связи с проведением монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«До 1 мая движение на участке с 27 по 28 км трассы будут закрывать в период с часа ночи до четырёх часов утра не более, чем на 30 минут», — отмечается в сообщении.
Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании маршрутов и заранее продумывать пути объезда.



В ФКУ «Центравтомагисталь» подготовили карту, на которой отмечен участок, который планируется перекрывать, а также вариант объезда длиной около 17 километров.

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#минтранс мо
Для подмосковных девятиклассников начался досрочный период ГИА
23 апреля 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Миниобразования МО

В Московской области стартовал досрочный период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников девятых классов. Экзамен по математике написали четыре девятиклассника из Красногорска, Балашихи, Звёздного городка и Лосино-Петровского городских округов, сообщили в пресс-службе подмосковного Миниобразования.
«Экзаменационные пункты были организованы в Красногорске и Лосино-Петровском. Экзамен длился 3 часа 55 минут. Результаты ОГЭ станут известны не позднее 6 мая, их можно будет узнать на портале», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, для участников аттестации, которые не смогли прийти экзамен по уважительной причине, предусмотрены резервные дни — 13 и 18 мая.

Следующий досрочный экзамен проведут 26 апреля. Школьники напишут работу по русскому языку.

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#подмосковье
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В Пущине стартовала конференция «Биология — наука XXI века»
23 апреля 2024, 15:23

Фото: Мария Панина

Более 400 молодых ученых-биологов приняли участие в конференции «Биология — наука XXI века» в Пущине. Об этом сообщил корреспондент.
27-я международная школа-конференция молодых учёных «Биология — наука XXI века» является одним из самых масштабных событий для научной молодежи в России

«Мы рады приветствовать всех в биологической столице России. Поделюсь хорошей новостью — в прошлом году наше открытие вошло в топ-3 достижений российской науки. В образцах арктической почвы были обнаружены организмы, которые вернулись к жизни через десятки тысяч лет. Конференция — это прекрасная возможность заявить о себе и найти партнёров, начать новые совместные исследования», — подчеркнул директор ФИЦ ПНЦ РАН Павел Грабарник.

Стоит отметить, что в конференции принимают участие аспиранты, магистранты и студенты биологических вузов и предпринимателей в сфере наукоёмкого бизнеса.

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В округе Воскресенск снесли полуразрушенное здание заправки газовых баллонов
23 апреля 2024, 15:14

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Бесхозное полуразрушенное кирпичное здание, ранее использовавшееся как заправочный пункт газовых баллонов, снесли в рабочем посёлке имени Цюрупы в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное здание площадью около 60 квадратных метров находилось рядом с домом №4 на Канатной улице. Его не использовали более 15 лет, постройка разрушалась, а территория была замусорена. Здание портило облик улицы и было опасно для здоровья и жизни людей, поэтому его было решено снести», — говорится в сообщении.
В апреле этого года силами администрации округа постройку снесли, участок уже очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, ещё не принято.

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Бэлуцел: участники «Би-2» подали документы на гражданство Молдавии
23 апреля 2024, 15:03

Фото: Istockphoto / Oleksii Liskonih

Несколько участников российской музыкальной группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии. Об этом заявил глава администрации президента республики Адриан Балуцел в своем Telegram-канале.
«Сегодня несколько участников группы «Би-2» и членов их семей подали документы на получение гражданства Республики Молдова», — заявил он.
Глава администрации отметил, что заявления о получении гражданства будут направлены президенту Майе Санду.

Ранее сообщалось, что Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев использует кислородную маску для дыхания после того, как перенес инфаркт. Сын артиста, Дмитрий, поделился, что его отец старается использовать маску поменьше, но из-за трудностей с дыханием ему все еще необходима эта помощь. Однако он добавил, что настроение у Юрия Куклачева хорошее. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#молдова
#документы
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Подмосковную молодёжь приглашают принять участие во всероссийском туристическом конкурсе
23 апреля 2024, 15:02

Фото: iStock/molchanovdmitry

Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России», к участию приглашаются жители страны в возрасте от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
«Задачей конкурса является повышение интереса молодых людей к изучению России и развитие внутреннего туризма, а также выявление и тиражирование лучших практик по созданию проектов в области краеведения и молодёжного туризма», — говорится в сообщении.
Описания «культурных магнитов» на конкурс принимаются в девяти номинациях: «Культурные объекты», «Природные объекты», «Поселения», «Традиции и промыслы», «Творческие кластеры», «Образы», «Гастрономичесике бренды», «Великие имена», «Даты и события».

Конкурсные работы можно присылать как в виде текстовых описаний, так и видеоматериалов.

Конкурс будет проводиться в два этапа: заочный и очный. Заявки на участие в первом этапе принимаются до 20 мая. Очный этап конкурса состоится в августе-сентябре текущего года.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте проекта.

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#туризм
#молодёжь
#россия
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В Подмосковье назвали дату старта сезона речной навигации
23 апреля 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Сезон речной навигации в Московской области стартует 1 мая, сообщили в пресс-службе регионального Минтранса. В Подмосковье готовят водный транспорт к работе в этом году на трёх речных маршрутах: в Коломне, Серпухове и Лыткарине.
«Проводится проверка технического оснащения судов, приводятся в порядок причалы и подходы к ним. Подготовку проходят и члены экипажей – капитаны и проводники. Во время технических занятий проводят инструктажи об особенностях работы на речных судах. Экипажи обучают технике безопасности, оказанию первой медицинской помощи», – пояснили в пресс-службе.
По данным подмосковного Минтранса, в этом сезоне для удобства жителей Лыткаринский причал перенесут на новое место – ниже стадиона «Полёт». Сейчас там обустраивают подходы, сходы и площадки.

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#московская область
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В Кашире прошел тренинг «Нам со здоровьем по пути» для студентов
23 апреля 2024, 14:02

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Студенты каширского колледжа приняли участие в тренинге «Нам со здоровьем по пути». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Тренинг прошел для студентов первого курса Профессионального колледжа «Московия».

«Основная задача мероприятия заключается в мотивировании подростков на формирование потребности в здоровом образе жизни, профилактику употребления психоактивных веществ, правонарушений среди несовершеннолетних. Специалист рассказала подросткам о понятии «здоровье» и «здоровый образ жизни» в широком смысле слова: физическом, социальном, психическом аспектах. Все этапы игры-тренинга подростки проходили, разбившись на три команды», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что в рамках мероприятия студенты узнали ​новую для себя информацию о том, как ​вырабатываются привычки, которые в будущем помогают формировать высокий уровень физической и интеллектуальной активности.

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#подмосковье
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В России пройдёт XII Всероссийский радиофестиваль «Голос Кавказа»
23 апреля 2024, 13:48

Фото: istockphoto/Patrick Daxenbichler

Чеченская региональная общественная организация «Союз молодёжи» при содействии министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации и Федерального агентства по делам национальностей РФ проводят ежегодный радиофестиваль «Голос Кавказа».
Он посвящён памяти первого президента Чечни, Героя России Ахмада Кадырова. Приём заявок на участие в XII Всероссийском конкурсе радиожурналистов «Голос Кавказа-2024» продлится до 15 июля. На конкурс принимаются радиопроекты по трём номинациям: «Утреннее шоу», «Тематическая программа» и «Ежедневная информационная программа». Организаторы приглашают радиожурналистов Московской области принять участие в конкурсной программе фестиваля.

Ознакомиться с условиями конкурса , а также скачать заявку/анкету участника можно на сайте www.golos-kavkaza.ru в разделе документы. Заполненные анкеты и конкурсные работы участникам следует направлять на электронную почту по адресу: fesfival-rv@ mail.ru. Дополнительную информацию о фестивале и конкурсе можно получить у первого заместителя министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Сайд-Селима Хусаиновича Абдулмуслимова по телефону 7 (964) 061-7755.

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На федеральных трассах Подмосковья обновляют разметку
23 апреля 2024, 13:48

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Обновление разметки ведётся на федеральных автодорогах в Московской области, в настоящее время работы осуществляют на участках с наиболее интенсивным движением, так как там фиксируется максимальный износ разметки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
«Работы по обновлению разметки продлятся до конца мая. Следующим этапом станет нанесение горизонтальной разметки на всей сети федеральных автодорог», — отмечается в сообщении.
Водителей призывают быть внимательными за рулём и напоминают, что перед участком, где ведутся работы, устанавливаются специальные предупреждающие знаки. В целях безопасности в таких местах нужно снижать скорость.

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#дороги
#минтранс мо
#московская область
#подмосковье
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