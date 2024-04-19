Магистраль М-12 «Восток» в Подмосковье готовят к туристическому сезону

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Дорогу М-12 «Восток» начали готовить к майским праздникам и новому туристическому сезону, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Усилия объединили Госкомпания «Автодор», топливные операторы, операторы дороги и регионы, через которые проходит трасса. В их число вошла и Московская область.
«Праздничные майские выходные и летний сезон станут временем пиковой нагрузки. Чтобы избежать в этот период трудностей в многофункциональных зонах, для комфорта водителей и пассажиров разработан план оптимизации их работы. Автомобилистам напомнят о расположении таких зон, заранее проверят состояние колонок, кассовых аппаратов, санузлов и торговых залов», – говорится в сообщении.На время пиковых нагрузок планируют удвоить штат персонала. При необходимости сотрудники будут вручную регулировать поток клиентов МФЗ. Автомобилистам дадут рекомендации, которые позволят избежать очередей: сначала необходимо заправиться, затем сразу отогнать машину, а потом спокойно пойти отдохнуть, перекусить или отвести детей на детскую площадку.
По данным пресс-службы, на М-12 работают 18 объектов комплексного обслуживания. Всего же на этом участке трассы спроектировали 32 многофункциональные зоны, которые будут расположены через каждые 50 км.
«После полноценного запуска 810-километрового участка новой магистрали. «Восток» из Москвы в Казань в декабре прошлого года отправились в поездки сотни тысяч автомобилистов. Именно на предпраздничные и праздничные дни пришёлся пик трафика. Так, 30 декабря на всей протяжённости дороги было совершено более 90 тыс. поездок», – отметили в пресс-службе.Там заключили, что строительство М-12 продолжается. В конце года дорога будет продлена до Екатеринбурга.
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Лора Луганская