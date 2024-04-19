Подмосковные водители за три месяца не пристегнулись более 70 тыс. раз

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В Московской области за первый квартал 2024 года зафиксировали свыше 71 тыс. случаев, когда водители не пристёгивались ремнями безопасности. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«На дорогах региона работают порядка 2 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Более трети из них имеют техническую возможность распознавать отсутствие ремня безопасности у водителя. В январе отмечено чуть больше 14 тыс. таких случаев, в феврале – 19,7 тысяч. На март пришлось больше всего нарушений – 37,5 тыс.», – пояснили в ведомстве.Там напомнили, что штраф в 1 тыс. рублей при таком нарушении должны заплатить собственники транспортных средств
Минтранс Подмосковья также привёл данные Всемирной организации здравоохранения, согласно которым использование ремня безопасности на 45-50% снижает вероятность гибели водителей и пассажиров на передних сидениях, а также на 25% – пассажиров на задних сидениях машин.
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Лора Луганская