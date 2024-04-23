На федеральных трассах Подмосковья обновляют разметку

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Обновление разметки ведётся на федеральных автодорогах в Московской области, в настоящее время работы осуществляют на участках с наиболее интенсивным движением, так как там фиксируется максимальный износ разметки, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Водителей призывают быть внимательными за рулём и напоминают, что перед участком, где ведутся работы, устанавливаются специальные предупреждающие знаки. В целях безопасности в таких местах нужно снижать скорость.«Работы по обновлению разметки продлятся до конца мая. Следующим этапом станет нанесение горизонтальной разметки на всей сети федеральных автодорог», — отмечается в сообщении.
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