Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»

Работы по капитальному ремонту поликлиники №1 в подмосковном Королёве начались летом 2024 года, завершить обновление объекта и вновь открыть его для пациентов планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.