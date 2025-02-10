Подмосковных предпринимательниц приглашают на форум «Мамы. Дети. Бизнес»

Фото: пресс-служба Мининвест МО
Второй фестиваль-форум «Мамы. Дети. Бизнес» состоится 27 февраля в Москве, принять в нём участие приглашают предпринимательниц из Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«На фестивале-форуме можно будет принять участие в мастер-классах и тренингах от экспертов и известных спикеров, получить личную консультацию ментора фестиваля по вопросам создания и развития своего дела, узнать актуальную информацию об инструментах господдержки, а также расширить свои деловые связи», — говорится в сообщении.Фестиваль-форму будет проходить в очном и онлайн-форматах. Очно участниц ждут в ЦДП по адресу: Москва, улица Покровка, дом №47.
Подробнее узнать о мероприятии, а также зарегистрироваться на участие можно по ссылке.
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