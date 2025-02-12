На конкурс социальных архитекторов подали более 7,5 тыс. заявок

В преддверии Дня святого Валентина 14 февраля мошенники активизируются, используя новые схемы обмана. Как рассказал РИА Новости директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, злоумышленники все чаще выдают себя за спа-салоны, рестораны или службы доставки, обещая жертвам приятные сюрпризы от их партнеров. В результате люди теряют деньги и личные данные.