На конкурс социальных архитекторов подали более 7,5 тыс. заявок

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Свыше 7,5 тыс. заявок поступило на участие во всероссийском конкурсе социальных архитекторов, нацеленный на выявление и продвижение лучших социальных инициатив и практик, сейчас приём заявок закрыт, сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.
«Конкурс собрал 7 506 заявок. Ещё на старте конкурса мы отмечали большой интерес к нему со стороны действующих и будущих социальных архитекторов. И то, что мы в итоге получили свыше 7,5 тысяч заявок, говорит о востребованности и актуальности проекта», — сказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.Он подчеркнул, что благодаря конкурсу специалисты, занимающиеся созданием и продвижением различных значимых для общества проектов, получат доступ к новому социальному лифту.
Организаторы конкурса напомнили, что для завершения регистрации конкурсанты должны отправить эссе и заполненные анкеты. Это можно сделать до полудня 13 февраля.
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Лев Каштанов