Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по молодёжному предпринимательству

Фото: сайт конкурса
Жители Московской области смогут принять участие в федеральном конкурсе по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ». О проведении конкурса сообщили его организаторы – АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП».
«Цель конкурса – помочь молодым предпринимателям развить собственный бизнес. Начинающие бизнесмены смогут раскрыть потенциал и эффективно запустить свой проект или вывести его на новый уровень с грантом в размере 1 млн рублей, поддержкой от государства и бизнес-экспертов», – говорится в сообщении.Подать заявку можно до 3 марта 2025 года на сайте конкурса.
30 человек получат грант от фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива» и станут участниками акселерационной программы Корпорации МСП.
Принять участие в конкурсе могут все желающие открыть свой бизнес в возрасте от 14 до 28 лет включительно; действующие предприниматели до 28 лет включительно, состоящие в Едином реестре субъектов МСП и ведущие бизнес не более трёх лет.
Победителей ждут грант на 1 млн рублей на реализацию своего проекта от фонда «Молодёжная предпринимательская инициатива»; акселерационная программа Корпорации МСП; поддержка Агентства стратегических инициатив и экосистемы агентства и партнёров; продвижение проекта в соцсетях и СМИ; помощь в подборе мер поддержки для успешного старта или развития проектов от Корпорации МСП; помощь в поиске инвестиций для дальнейшего роста.
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