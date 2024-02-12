Подмосковные дорожники обработают проезжую часть во время ледяного дождя

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Дорожные службы Московской области переведены в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Синоптики прогнозируют это опасное погодное явление в понедельник днём. Сейчас осадки наблюдаются в южной и восточной части Подмосковья. По данным метеорологов, сегодня температура повысится до 0°, а уже во вторник до конца недели вновь будет устойчивый минус. Временами пройдёт снег. На дорогах возможна гололедица, местами сильная.
Ранее компания «Мособлэнерго» на фоне ледяного дождя ввела для своих специалистов режим повышенной готовности. К оперативному устранению неполадок, связанных с ухудшением погоды, готовы 303 бригады, а также 573 единицы спецтехники, включая 79 мобильных дизельных электростанций.
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«Учитывая погодные условия, при необходимости на дороги будет выведена дорожная техника для обработки проезжей части противогололёдными материалами. В связи с этим призываем автомобилистов быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не совершать резких манёвров», – говорится в сообщении.
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Лора Луганская