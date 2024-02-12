Ж/д переезд у города Куровское перекроют 15 февраля

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Переезд будет закрыт с семи утра до 16:00 в связи с ремонтно-путевыми работами. Объехать перекрытый участок можно будет по Шатурскому шоссе», — отмечается в сообщении.
Водителей просят отнестись к работам, направленным на увеличение безопасности движения, с пониманием и учитывать изменение режима проезда при планировании маршрутов.
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