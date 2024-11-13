Движение по обновлённому участку Пироговского шоссе откроют в конце декабря

На Пироговском шоссе в рамках работ по реконструкции завершили укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Речь идёт о правой стороне автодороги на участке от Проектируемого проезда №4529 до примыкания к строящейся дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка».