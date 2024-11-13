Движение по обновлённому участку Пироговского шоссе откроют в конце декабря

Фото: пресс-служба Минтранса МО
На Пироговском шоссе в рамках работ по реконструкции завершили укладке асфальтобетонного покрытия, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса. Речь идёт о правой стороне автодороги на участке от Проектируемого проезда №4529 до примыкания к строящейся дороге «Виноградово – Болтино – Тарасовка».
«В ближайшее время движение транспорта перераспределят на новый участок. Затем строители приступят к обновлению дорожного покрытия на левой стороне – от примыкания к Мытищинской хорде в сторону Олимпийского проспекта. Открыть движение по реконструированному участку планируется в конце декабря», – рассказали в ведомстве.Параллельно строители переустраивают сети связи, ведут устройство автоматизированной системы управления дорожным движением и линий освещения.
По данным министерства, реализация проекта позволит обеспечить выезд на Мытищинскую хорду, улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, обеспечить транспортную доступность ближайших жилых кварталов, в том числе строящегося ЖК «Мытищи Парк».
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Лора Луганская