На маршруты Мострансавто вывели 68 дополнительных автобусов

Фото: пресс-служба МТДИ МО
68 автобусов добавили на наиболее востребованные маршруты Мострансавто в 12 округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Мы постоянно работаем над улучшением транспортного обслуживания, и увеличение числа автобусов на загруженных маршрутах — это прямой отклик на запросы жителей», — сказал и.о. генерального директора компании «Мострансавто» Дмитрий Минченко.Он добавил, что сокращение интервалов между автобусами и улучшение транспортной доступности особенно важно в условиях постоянного роста населения региона, и заверил, что работа по развитию автобусного сообщения будет продолжаться.
В областном Минтрансе напомнили, что оплатить проезд на автобусах Мострансавто можно только безналично — банковской, транспортной или социальной картой.
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Лев Каштанов