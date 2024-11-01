Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Раменском городском округе приступили к асфальтированию подходов к строящемуся путепроводу у платформы Быково. Работы ведут со стороны Южного проспекта, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«До конца ноября планируется завершить укладку асфальта на проезжей части путепровода и кольцевых развязках со стороны Южного проспекта и ул. Леволинейной. Рабочее движение по путепроводу планируют открыть в конце этого года. Параллельно продолжается строительство подземного пешеходного перехода под железной дорогой, который соединит Южный проспект и ул. Интернациональную», – пояснили в ведомстве.Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность Раменского округа. А ликвидация железнодорожного переезда обеспечит безопасное движение поездов на Казанском направлении МЖД, избавив водителей от необходимости стоять в пробках.
В министерстве добавили, что путепровод строится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
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Лора Луганская