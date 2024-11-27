Новую котельную в одинцовском посёлке «Санаторий Поречье» запустят в декабре

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Блочно-модульную котельную монтируют в поселке «Санаторий Поречье» Одинцовского городского округа, запустить её должны уже в декабре. Ход работ проверил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«До запуска новой блочно-модульной котельной в посёлке работает старая газовая котельная, она подаёт тепло в пятиэтажный многоквартирный дом и семь частных домовладений. Эту котельную тщательно подготовили к отопительному сезону, объект работает в штатном режиме. Сейчас контролируем финальные работы на объекте, привлекли силы «Звенигородских инженерных сетей», — сказал Андрей Иванов.
Андрей Иванов (второй справа). Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
В настоящее время в новой котельной устанавливают и подключают оборудование, затем будут проведены гидравлические испытания и пусконаладочные работы. Мощность котельной составит 1,5 МВт. Строительство ведётся по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
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Лев Каштанов