Глава Одинцовского округа Иванов вручил паспорта шести юным жителям

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Шесть жителей Одинцовского городского округа, достигших 14-летнего возраста, получили паспорта граждан России. На торжественной церемонии ребят поздравил глава муниципалитета Андрей Иванов, сообщили в пресс-службе администрации.
«Сегодня вы получаете один из самых важных документов в жизни каждого человека. Это не просто документ. Теперь вы становитесь полноправными гражданами своей страны. Мы передаём вам не только паспорт, но и наше доверие, веру в каждого из вас. Именно вам, ребята, в будущем предстоит строить завтрашний день нашего государства», – отметил Иванов.Он пожелал подросткам уверенности в своих силах и решительности в достижении тех целей, которые они перед собой ставят. Поздравил Иванов и родителей.
«Ваши дети стали взрослыми, теперь у них много прав. Но с правами появляется и ответственность – за свои поступки, за людей вокруг и, конечно, за Родину, нашу страну», – добавил глава округа.Вместе с паспортами ребятам на память вручили издание книги Николая Карамзина «История государства Российского». Иванов подчеркнул, что этот труд — глубокое осмысление того, какой путь прошла наша страна за многие столетия.
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Лора Луганская