Движение поездов на МЦД-2 изменится в ночь с 5 на 6 октября

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В Москве в ночь с 5 на 6 октября изменится движение поездов на МЦД-2. Об этом сообщил столичный Дептранс в своём Telegram-канале.
Отмечается, что с 23:20 субботы до 05:20 воскресенья изменится движение на D2. На Курском направлении поезда в обе стороны будут следовать по одному пути «на Нахабино» на участке между Курской и Люблино. Интервал движения составов будет увеличен до 40 минут.
Также часть поездов, следующих со стороны Подольска, будут идти по укороченному маршруту от/до станции Царицыно.
На Рижском направлении интервал движения поездов будет увеличен до 30 минут. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту от/до Курского вокзала.
Причиной увеличения интервалов стали ремонтные работы, которые будут проводиться в «окнах» между поездами на участке от Курской до Люблино.
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Также часть поездов, следующих со стороны Подольска, будут идти по укороченному маршруту от/до станции Царицыно.
На Рижском направлении интервал движения поездов будет увеличен до 30 минут. Некоторые поезда будут следовать по укороченному маршруту от/до Курского вокзала.
Причиной увеличения интервалов стали ремонтные работы, которые будут проводиться в «окнах» между поездами на участке от Курской до Люблино.
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Анастасия Чинкова