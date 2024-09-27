Названы 4 области, куда продлят МЦД

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Московские центральные диаметры продлят в четыре области: Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую. Об этом в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый Центральный транспортный узел, который будет развиваться», — сказал столичный градоначальник.В марте сообщалось, что МЦД продлят до 11 регионов, входящих в Центральный транспортный узел. На тот момент разрабатывалось технико-экономическое обоснование, и оценивались вложения.
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