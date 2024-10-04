Расписание на МЦД-1, Савёловском и Белорусском направлениях меняется с 4 по 6 октября

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных электричек, курсирующих на МЦД-1, Белорусском и Савёловском направлениях, будет меняться с вечера до утра с 4 по 6 октября, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«С 23:00 4 и 5 октября до 7:00 5 и 6 октября будет закрыт 2 главный путь на участке от Савёловского вокзала до Бескудниково и на станции Бескудниково. Из-за этого в указанный период будут увеличены интервалы между поездами, у некоторых электричек сократится число остановок на маршруте, а у части составов изменятся станции отправления и прибытия», — говорится в сообщении.Актуальное расписание электричек пассажиры могут посмотреть на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или в её мобильном приложении.
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