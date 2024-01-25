Движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск возобновлено

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Движение поездов возобновлено в Московской области на участке Чисмена - Волоколамск Рижского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной магистрали.
Сообщается, что компенсационные автобусы завершили свою работу.
Согласно информации источника, несколько поездов от/до Волоколамска и Шаховской могут следовать с задержкой. Принимаются необходимые меры по сокращению опозданий.
Напомним, ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено из-за схода снегоочистельной машины. Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.
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«На период работ по восстановлению движения поездов на станции Волоколамск были назначены компенсационные автобусы, которые доставляли пассажиров от станции Чисмена в Волоколамск и обратно. Также для пассажиров было организовано информирование о времени и месте работы автобусов. Работа автобусов происходила своевременно вплоть до восстановления движения поездов», — сообщил представитель ЦППК Сергей Мелешко.
Напомним, ранее в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено из-за схода снегоочистельной машины. Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев.
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Екатерина Коршунова