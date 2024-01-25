От станции Чисмена до Волоколамска курсируют компенсационные автобусы

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Из-за временной остановки движения поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления для удобства пассажиров курсируют компенсационные автобусы. Об этом сообщает МЖД.
Напомним, в пресс-службе МЖД сообщили, что движение поездов на участке Чисмена — Волоколамск Рижского направления временно приостановлено из-за схода снегоочистельной машины.
Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. При этом для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы, которые будут осуществлять перевоз людей от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.
Также сообщается, что на базе МЖД развернули штаб, который контролирует работу по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины.
При этом по информации корреспондента «Радио 1», сейчас на железнодорожной станции Истра ситуация спокойная. Электрички ходят в обе стороны. Чтобы добраться до Волоколамска необходимо доехать до станции Чисмена, а уже оттуда – две остановки на компенсационных автобусах.
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Для восстановительных работ на место направили восстановительные поезда станций Подмосковная и Ржев. При этом для удобства пассажиров назначены компенсационные автобусы, которые будут осуществлять перевоз людей от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.
«Вокзалы на станциях работают в штатном режиме. Для пассажиров организовано информирование о времени и месте курсировании автобусов», - говорится в Telegram-канале МЖД.
Также сообщается, что на базе МЖД развернули штаб, который контролирует работу по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины.
При этом по информации корреспондента «Радио 1», сейчас на железнодорожной станции Истра ситуация спокойная. Электрички ходят в обе стороны. Чтобы добраться до Волоколамска необходимо доехать до станции Чисмена, а уже оттуда – две остановки на компенсационных автобусах.
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Элина Позднякова