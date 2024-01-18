Свыше 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке железнодорожных путей от снега

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Более 3 тыс. железнодорожников и около 100 единиц спецтехники задействованы в расчистке пути от снега на МЖД. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из-за пришедшего в Московскую область сильного снегопада сотрудники Московской железной дороги перешли в усиленный режим работы.
Кроме этого, в Минтрансе Подмосковья настоятельно рекомендуют быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать меры безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры, особенно в сильную непогоду.
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«Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок проводится непрерывная очистка путей, стрелочных переводов и другой инфраструктуры. В настоящее время на расчистке снега на МЖД задействовано около 100 единиц специальной техники – пневмообдувочных и снегоочистительных машин и более трех тысяч человек», — отметили в министерстве.
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Мира Полтева