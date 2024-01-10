Движение поездов после схода вагонов в Забайкалье восстановили

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Движение поездов по участку Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, полностью восстановлено, сообщили в РЖД.
Инцидент произошел вечером 8 января, когда 14 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, съехали с рельсов на участке Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. По счастью, никто не пострадал, но в результате происшествия было возбуждено уголовное дело по данному случаю Следственным комитетом.
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