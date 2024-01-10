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Движение поездов после схода вагонов в Забайкалье восстановили

РЖД: движение поездов по перегону Алеур-Бушулей в Забайкалье восстановлено
10 января 2024, 04:43
Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Фото: istockphoto/Sergei Ramiltsev

Движение поездов по участку Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги, нарушенное из-за схода грузовых вагонов, полностью восстановлено, сообщили в РЖД.

Более 400 метров одного и 200 метров соседнего пути, поврежденных в результате схода вагонов при температуре −37 градусов, были восстановлены бригадой из 300 железнодорожников в самые кратчайшие сроки. В процессе работ использовались три восстановительных поезда и другая специализированная техника.

Инцидент произошел вечером 8 января, когда 14 вагонов грузового поезда, перевозившего уголь, съехали с рельсов на участке Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги. По счастью, никто не пострадал, но в результате происшествия было возбуждено уголовное дело по данному случаю Следственным комитетом.

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Кабмин РФ не поддержал увеличение выплат при рождении ребенка до 30 тыс. рублей
10 января 2024, 03:15

Фото: iStock/Anna Derzhina

Российское правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от партии ЛДПР об увеличении суммы единовременной выплаты при рождении ребенка до 30 тысяч рублей. Об этом сообщает «Российская газета».
Отмечается, что сейчас сумма единовременной выплаты при рождении ребенка составляет 25 тысяч рублей.

В правительстве уточнили, что такие выплаты в России индексируются ежегодно, а для дополнительного повышения необходимы большие траты, не предусмотренные бюджетом.

Кроме того, в законопроекте не указаны источники финансирования, что нарушает Бюджетный кодекс Российской Федерации, и не объяснён предлагаемый уровень в 30 тыс. рублей.

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Юрист Гусятников объяснил, как платить меньше при отключении тепла
Юрист Гусятников: При отключении тепла и электричества возможен перерасчет
10 января 2024, 02:38

Фото: iStock/stefanamer

Юрист Пётр Гусятников заявил, что отключение горячей воды и тепла является нарушением правил, поэтому за него можно требовать перерасчёт. Об этом пишет «Прайм».
Специалист отметил, что жителям населённых пунктов, где в связи с морозами происходило отключение тепла, горячей воды и электричества обещали автоматически сделать перерасчёт. Но если этого не произойдёт, стоит самостоятельно обратиться в УК. Гусятников добавил, что основанием перерасчёта за отопление является температура в жилых помещениях ниже нормы (18-20 градусов), а также отключение свыше положенного времени.

Для фиксации низкой температуры или недостаточно горячей воды необходимо пригласить специалиста из управляющей компании, который составит соответствующий акт. Однако если в квартире установлены индивидуальные счетчики воды и тепла, перерасчёта не будет, так как сумма оплаты в таком случае определяется фактическим потреблением.

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В тюрьмах Эквадора преступники захватили в заложники 139 человек
10 января 2024, 01:59

Фото: istock / DanHenson1

На данный момент в пяти тюрьмах Эквадора — Асуай № 1, Каньяр № 2, Напо № 1, Тунгурауа № 1 и Котопахи № 1 — заключенные удерживают в заложниках 125 сотрудников службы тюремной безопасности и 14 административных работников, сообщила национальная служба исполнения наказаний в социальных сетях.
Операции и протоколы безопасности продолжаются, в результате чего в тюрьмах Чимборасо и Напо удалось освободить 11 заложников после начала беспорядков.

Президент Даниэль Нобоа в ответ на серию бунтов и побега лидера крупнейшей банды установил режим чрезвычайной ситуации на 60 дней для привлечения вооруженных сил к восстановлению контроля над пенитенциарной системой.

Эти действия правительства вызвали волну беспорядков в городах Эквадора: преступники начали поджигать автомобили и автобусы, а в Гуаякиле зафиксированы подрывы самодельных взрывных устройств. Полиция также сообщила о похищении семерых сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны менее чем за сутки.

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#режим
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NASA: Миссии Artemis II и Artemis III отложены на 2025 и 2026 год
10 января 2024, 01:50

Фото: iStock/Elen11

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило лунные миссии Artemis 2 и Artemis 3 на 2025 и 2026 годы. Об этом пишет Reuters.
Уточняется, что речь идёт о космической программе Artemis, которая нацелена на проведение научных исследований на Луне, а также подготовку экспедиций на Марс.

«В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы, для устранения которых требуется дополнительное время. Команды устраняют проблему с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры», — цитирует агентство слова руководителя NASA Билла Нельсона.

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#ракета
#космос
#луна
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Жителям Подмосковья рассказали, как безопасно утилизировать новогодние украшения
09 января 2024, 22:31

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Для жителей Подмосковья настало время избавиться от новогодних украшений и символов. Однако делать это необходимо экологично, сообщили в пресс-службе Главного управления содержания территорий Московской области.
«Если вы уже использовали свой пиротехнический арсенал, не забудьте убедиться, что изделие больше не горит. Соберите остатки фейерверков и петард вокруг места использования и упакуйте в пакет. Дальше поместите пиротехнику в бак с бытовыми отходами. Если вы хотите утилизировать то, что не было использовано, на день – два поместите пиротехнику в холодную воду. Только потом можно будет выбросить её как бытовой мусор», – отметили в управлении.
Там пояснили, что просроченные и отсыревшие салюты ведут себя непредсказуемо, что может нанести травмы как обладателю новогодней пиротехники, так и тем, кто занимается её утилизацией.

В ГУСТ отмечают, что ёлочные игрушки тоже утилизируются в качестве бытового мусора. Однако стеклянные и пластмассовые изделия лучше отнести на станции мегабак.рф. Так у них появится новая жизнь.

Живые ёлки принимают в Подмосковье в специализированных пунктах. Дерево отправится на переработку, где станет компостом и продолжит свою жизнь в парках, садах или в фермерских хозяйствах.

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#московская область
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Роскомнадзор заблокировал сайт ПЦУ на территории РФ за запрещённый контент
09 января 2024, 22:21

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) на территории России за распространение запрещённого контента, об этом сообщает «ТАСС».
«Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15.3-2 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в связи с неоднократным размещением запрещенного контента», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

В Роскомнадзоре также подчеркнули, что на сайте ПЦУ на регулярной основе распространялись сообщения, направленные на возбуждение ненависти по отношению у группам лиц, объединённым по национальному, социальному или религиозному признаку.

Ранее в Верховной раде Украины заявили, что планируют объединить раскольническую ПЦУ с Украинской греко-католической церковью (УКГЦ). В то же время, на протяжении долгого времени в стране продолжаются гонения на каноническую Украинскую православную церковь. У священнослужителей УПЦ отбирают храмы, их сажают в тюрьмы, а также преследуют по иным мотивам.

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#роскомнадзор
#украина
#церковь
#религия
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Воробьёв попросил жителей Климовска быть дома во время подачи отопления
09 января 2024, 22:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв попросил жителей подольского микрорайона Климовск, в домах которых нет отопления, быть дома во время его подачи.
«Специально договариваемся на определённое время, это очень важно. При пуске тепла есть множество нюансов, которые требуют большого внимания. Важно не допустить новых локальных аварий, чтобы не тормозить основной процесс», – написал воробьёв в своём телеграм-канале.
В качестве примера он привёл ситуацию, когда на Симферопольской улице в первом корпусе дома №49 затопило весь подъезд, так как в одной из квартир лопнул полотенцесушитель. Дома никого не оказалось. Воду перекрыли, но не сразу.
«Конечно, мы обязательно компенсируем ущерб», – пообещал глава региона.
В ночь на 4 января из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад. Сейчас из 176 домов к отоплению подключены 122.

Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия.

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Волонтёры разносят жителям Климовска обогреватели, продукты и пледы
#котельная
#отопление
#тепло
#теплоснабжение
#подольск
#климовск
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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Волонтёры разносят жителям Климовска обогреватели, продукты и пледы
09 января 2024, 22:03

Фото: Галина Добрынина

Около 250 волонтёров помогают жителям подольского микрорайона Климовск, пострадавшем из-за отсутствия отопления. Помощь оказывают представители разных городов Подмосковья – Жуковского, Химок, Долгопрудного, Чехова и Подольска.
Добровольцы развозят обогреватели, одеяла, пледы и продукты всем нуждающимся, сообщила председатель комитета по делам молодёжи администрации городского округа Подольск Ольга Соколова.
«За три дня они объехали более 1100 адресов. Среди волонтёров есть и взрослые люди, и несовершеннолетние, которые могут дежурить только посменно. Всех их объединяет бескорыстное желание помочь людям, попавшим в беду», – отметила Соколова.
Волонтёры Полина Крохотина и Дмитрий Желудков привезли обогреватель 78-летней Валентине Шабалиной. В квартире на Первомайской улице несколько дней не было отопления и света, не работал лифт, и на 10-й этаж приходилось ходить пешком.
«В комнате батареи сначала были тёплые, но теперь снова остыли. Топлю квартиру газом, но это опасно. Теперь волонтёры установили мне обогреватель и научили им пользоваться. Спасибо большое», – поблагодарила женщина.
Она беспокоилась, придётся ли отдавать назад обогреватель. Волонтеры её успокоили, сказали, что она может оставить его себе. 1

16-летний волонтёр Крохотина учится в Климовской гимназии имени Подольских курсантов, живёт в микрорайоне Красная Горка. Девушка мечтает стать следователем.
«С 7 января я приезжаю помогать в пункт временного пребывания на базе УСЦ «Юность» для людей, в домах которых нет отопления. Считаю, что в сложной жизненной ситуации нельзя оставаться равнодушным. Например, недавно к нам зашла бабушка и растерялась – забыла, где живёт. Мы её накормили, напоили, вызвали скорую помощь. Выяснили адрес и отвезли домой. Затем проведали её, установили в квартире обогреватель и принесли пледы», – поделилась Полина.
Из-за аварии в котельной в Климовске более 170 домов остались без отопления. Котельная принадлежала Климовскому специализированному патронному заводу. Президент Владимир Путин принял решение о возвращении в казну государства имущества этого предприятия. Чтобы восстановить отопление, на месте работают более 200 бригад. Сейчас из 176 домов к отоплению подключены 122.

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#московская область
#подмосковье
#волонтеры
#помощь
#климовск
#подольск
#теплоснабжение
#котельная
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Компенсацию или ремонт предложат жителям Климовска, в домах которых прорвало трубы
09 января 2024, 21:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жителям Подольска, в домах которых из-за аварии в котельной прорвало трубы, предложат компенсацию или ремонт. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на очередной встрече с жителями микрорайона Климовск.
«Будем или компенсировать деньгами, или делать ремонт – что вы выберете. Должна быть инспекция, которая подтвердит факт. А батареи будем менять бесплатно, чтобы у всех жителей было в квартирах тепло», – сказал глава региона.
Ещё один вопрос, который волнует жителей, – оплата жилищно-коммунальных услуг.
«Я поручил разобраться с тарифообразованием в Климовске. До объединения в Подольский городской округ здесь была самая дорогая вода в Московской области. И сейчас жители мне говорили, что тариф в Климовске выше, чем в Подольске. Мы обязательно всё проверим и предложим для вашего микрорайона специальные тарифы», – пообещал губернатор.
Накануне Воробьёв предложил жителям, в домах которых нет тепла, провести несколько дней в лагере отдыха «Литвиново». Как сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, этим вариантом воспользовалось уже несколько семей.
«Наш детский лагерь «Литвиново» входит в десятку лучших в России. Там есть бассейн, боулинг, спортивная инфраструктура. Сегодня от спорткомплекса «Юность» отправился первый автобус – это более 100 человек. Среди них мама с ребёнком, которому всего годик», – рассказала Каклюгина.
Воробьёв добавил, что в Климовске работают свыше 200 аварийных бригад, половина из которых – электрики. Дома, уже подключённые к теплу и энергоснабжению, находятся на особом контроле. За каждым из закреплён отдельный человек с бригадой, который контролирует запуск отопления и электричества.

Губернатор также встретился со специалистами газовой службы в составе комплекса городского хозяйства Москвы. Он поблагодарил их за помощь в аварийно-восстановительных работах в Климовске. Также Воробьёв отметил большой вклад специалистов из Подольской, Мытищинской теплосетей, МОСВС и других подмосковных подразделений, которые круглосуточно стараются обеспечить теплом жилые дома и социальные объекты.

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#климовск
#подольск
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#губернатор
#подмосковье
#московская область
#отопление
#теплоснабжение
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