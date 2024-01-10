Двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки от настоятеля храма на Лубянке

Фото: iStock/Rawf8
Военное следствие предъявило двум полковникам ФСБ РФ Денису Карманову и Евгению Лобанову обвинение в получении взятки от настоятеля католического храма на Малой Лубянке в Москве в размере почти 20 млн руб. Об этом пишет ТАСС.
Следствие утверждает, что Лобанов и Карманов с марта по октябрь 2023 года получили деньги от настоятеля храма Святого Людовика в обмен на обещание принять в арбитражном суде решения в его пользу. В настоящее время офицеров арестовали до марта 2024 года.
Читайте также:
Бывшего главу МВД Польши и его зама задержали в президентском дворце
Покойного телепроповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии
В Москве задержали мигранта из Киргизии, пытавшегося задушить девочку
Диана Аванесян