Попутчик изнасиловал женщину в купе поезда на глазах её дочери

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Жительница Краснодара написала заявление в полицию.
По её словам, её изнасиловал попутчик в купе поезда сообщением Москва – Сухум. РЕН ТВ пишет, что преступник домогался и до малолетней дочери пострадавшей.
Изнасилование произошло 29 декабря 2023 года в купе поезда.
По данному факту началась проверка.
Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Тюменской области.
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Изнасилование произошло 29 декабря 2023 года в купе поезда.
«По её словам, после случившегося у её дочери начались проблемы со здоровьем на фоне стресса», –отметил собеседник телеканала.Женщина отвела дочь на медицинское обследование из-за возникших проблем со здоровьем.
По данному факту началась проверка.
Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Тюменской области.
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Мария Фирсова