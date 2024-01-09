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Попутчик изнасиловал женщину в купе поезда на глазах её дочери

09 января 2024, 14:35
Фото: istockphoto/Bohdan Bevz

Фото: istockphoto/Bohdan Bevz

Жительница Краснодара написала заявление в полицию.
По её словам, её изнасиловал попутчик в купе поезда сообщением Москва – Сухум. РЕН ТВ пишет, что преступник домогался и до малолетней дочери пострадавшей.

Изнасилование произошло 29 декабря 2023 года в купе поезда.


«По её словам, после случившегося у её дочери начались проблемы со здоровьем на фоне стресса», –отметил собеседник телеканала.
Женщина отвела дочь на медицинское обследование из-за возникших проблем со здоровьем.

По данному факту началась проверка.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу УМВД РФ по Тюменской области.

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