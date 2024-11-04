Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час перекрытия

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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия переправы вечером 3 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Ограничение на движение действовало чуть больше часа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.Чуть позже канал опубликовал свежие данные об очереди на подступах к Крымскому мосту. По сведениям на 00:00 понедельника, со стороны Тамани в ожидании собралось порядка 120 автомобилей, со стороны Керчи пробок нет.
Напомним, движение по Крымскому мосту временно перекрыли в 22:43 воскресенья. Тех, кто находился на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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