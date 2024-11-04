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Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили спустя час перекрытия

Фото: iStock/gutaper

Фото: iStock/gutaper

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили после временного перекрытия переправы вечером 3 ноября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Ограничение на движение действовало чуть больше часа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — сказано в сообщении.
Чуть позже канал опубликовал свежие данные об очереди на подступах к Крымскому мосту. По сведениям на 00:00 понедельника, со стороны Тамани в ожидании собралось порядка 120 автомобилей, со стороны Керчи пробок нет.



Напомним, движение по Крымскому мосту временно перекрыли в 22:43 воскресенья. Тех, кто находился на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

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#пробки
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
03 ноября 2024, 23:37

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 22:43 в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Обновления информации в течение часа не поступало.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указано в публикации.
Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

За 40 минут до перекрытия сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находится 230 автомобилей. Время ожидания прогнозировали в районе часа. В то же время со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра отсутствовала.

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«Татнефть» подала многомиллиардный иск к «Туполеву»
«Татнефть» намерена взыскать с «Туполева» 5,6 млрд рублей
03 ноября 2024, 21:48

Фото: iStock/Zolnierek

Публичное акционерное общество (ПАО) «Татнефть» подало иск к акционерному обществу (АО) «Туполев» и входящему в его состав Казанскому авиационному заводу имени Горбунова на 5,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные Арбитражного суда Татарстана.
Отмечается, что заявление поступило в суд 1 ноября. Истцом выступила компания «Татнефть», генеральным директором которой является Наиль Маганов. Дело отнесли к категории экономических гражданских споров.

Издание пишет, что суть исковых претензий не раскрывается. Компании также не комментировали судебные разбирательства.

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В Германии возросло количество совершаемых украинцами преступлений
03 ноября 2024, 21:14

Фото: iStock/picturesd

В Германии увеличилось число уголовных преступлений, совершаемых беженцами из Украины и мигрантами. Об этом сообщает местное издание Compact, ссылаясь на отчёт Федерального управления криминальной полиции за октябрь.
Отмечается, что в 2023 году число подозреваемых в совершении преступлений мигрантов возросло на 25,1% в сравнении с 2022 годом. Большую часть преступлений совершили украинцы. На их долю также приходится 33,1% всех проживающих в Германии беженцев.

В отчёте отдельное внимание уделяется случаям изнасилований и домогательств. Так, в прошлом году мигрантами было совершено 8800 таких преступлений. Этот показатель на 1300 больше, чем фиксировалось в 2022 году. Больше всего подозреваемых являются гражданами Украины, Сирии, Ирана, Ирака, Афганистана, Турции, Сомали и Эритреи.

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#украина
#беженцы
#преступление
#криминал
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МВД: свыше 3,3 тысячи участвующих в СВО иностранцев получили гражданство РФ
03 ноября 2024, 19:48

Фото: istockphoto/Dzurag

Свыше 3,3 тысячи иностранных граждан, которые принимают участие в спецоперации, получили российское гражданство, проинформировала в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С начала года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации <...> гражданство приобрели 3344 иностранных гражданина», — сказано в публикации.
Волк уточнила, что ее коллеги по ведомству, занимающиеся миграционными вопросами, помогли урегулировать правовое положение иностранца-участника СВО из ближнего зарубежья.

По словам Волк, ему грозило выдворение и тюремный срок на родине за участие в боевых действиях на стороне Российской Федерации.

«В кратчайшие сроки от иностранца получено заявление о приеме в российское гражданство. До принятия решения установлен запрет на применение в отношении него каких-либо мер принуждения, в том числе выдворения», — пояснила официальный представитель МВД.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, какие мигранты должны уехать из России.

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#мигранты
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#полиция
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Легендарный стадион «Локомотив» восстанавливают в столичном районе Люблино
Собянин рассказал о возрождении стадиона «Локомотив» в районе Люблино
03 ноября 2024, 18:47

Фото: iStock/FOTOKITA

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о промежуточных результатах восстановления исторического стадиона «Локомотив» в районе Люблино. Об этом глава города написал в своём Telegram-канале.
Собянин рассказал, что раньше на этой площадке базировался футбольный клуб железнодорожников. Здесь «Локомотив» играл со «Спартаком» и «Торпедо», а в 1957 году провёл матч команд Франции и Финляндии. Со временем стадион начал ветшать, а в 2015 году его перестали использовать для проведения игр.

Затем власти города приняли решение провести восстановительные работы на легендарном спортивном объекте. На данный момент подошло к концу устройство футбольных полей с подогревом, установлена спортплощадка с силовыми тренажёрами, комплексами и беговой дорожкой. Также завершается монтаж трибуны и продолжается ремонт сохранившихся построек и строительство гаража для спецтехники.

Мэр столицы подчеркнул, что после открытия на стадионе «Локомотив» можно будет тренироваться и проводить матчи в любое время года и при любой погоде.

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#матч
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Украинцам пригрозили тюрьмой за хранение дров без документов
«Страна.ua»: гражданам Украины грозит срок за хранение дров без документов
03 ноября 2024, 18:05

Фото: iStock/PHOTOEURO

Украинцам может быть предъявлено уголовное обвинение за содержание дров без документов, которые подтверждают их законное приобретение. Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Согласно информации источника, данная норма была включена в закон, принятый Верховной Радой в октябре 2024 года. В настоящее время закон еще не подписан Владимиром Зеленским.

Уточняется, что если украинцы хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен и не могут предоставить документы о законной покупке, то им грозит тюремный срок от пяти до семи лет.

Ранее генеральный директор «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что с марта этого года Украина потеряла около половины мощностей производства электроэнергии. По его словам, зима в этому году может стать крайне тяжелой.

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#норма
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#закон
#украина
#документы
#тепло
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Древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения
El Español: древнеримская плотина спасла город Альмонасид-де-ла-Куба от потопа
03 ноября 2024, 17:13

Фото: iStock/nkurtzman

Древнеримская плотина, построенная около 2000 лет назад, спасла испанский город Альмонасид-де-ла-Куба от наводнения. Об этом сообщает местное издание El Español.
Отмечается, что плотина поспособствовала отводу потоков воды в сторону от населённого пункта, что позволило избежать жертв и разрушений, что наблюдается в других испанских городах. В результате в Альмонасид-де-ла-Куба не зафиксировано повреждений инфраструктуры.

В материале уточняется, что плотину возвели во второй половине I века нашей эры в период правления императора Августа. Она является самой высокой из сохранившихся римских плотин в мире. В народе она известна как Куба.

Напомним, что в середине этой недели на автономные сообщества Валенсия, Кастилия – Ла-Манча и Андалусия обрушились дожди с грозой. Больше всего от непогоды пострадала Валенсия, где объявили красный, максимальный уровень опасности.

Правительство Испании объявило трёхдневный траур в связи с гибелью местных жителей.

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#дожди
#опасность
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Голикова пообещала, что в России не будет проблем со здравоохранением до 2030 года
Голикова: система здравоохранения РФ обеспечена всем необходимым до 2030 года
03 ноября 2024, 16:06

Татьяна Голикова (Фото: сайт Кремля)

В России до 2030 года не будет никаких проблем в сфере здравоохранения. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
По словам Голиковой, сформировано два нацпроекта, а также федеральная программа. Она добавила, что расходы на здравоохранение с 2018 года по настоящее время возросли, объемы достигли 4 трлн рублей.

При этом зависимость от поставок иностранных медицинских препаратов и изделий, пояснила Голикова, будет снижаться. Уточняется, что 186 препаратов и 328 медицинских изделий будут замещены отечественными аналогами.

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В захваченном Преображенском соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр
Депутат Рады Дмитрук: кинотеатр устроили в захваченном Преображенском соборе УПЦ
03 ноября 2024, 14:41

Фото: iStock/Popescu Marius

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) убрали все иконы и устроили кинотеатр в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове. Об этом депутат Верховной рады Артём Дмитрук написал в своём Telegram-канале.
Он отметил, что раскольники захватили самый древний собор Украины 1030 года постройки в октябре 2023 года. Сейчас они вынесли из него всю церковную утварь и установили экран на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс в пересчёте на российскую валюту составляет порядка 50 рублей.

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#верховная рада
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