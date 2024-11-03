Фото: iStock/Ekaterina Utorova
Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Соответствующая информация появилась в 22:43 в официальном телеграм-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру. Обновления информации в течение часа не поступало.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — указано в публикации.Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра призывают сохранять спокойствие следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
За 40 минут до перекрытия сообщалось, что в очереди со стороны Тамани находится 230 автомобилей. Время ожидания прогнозировали в районе часа. В то же время со стороны Керчи очередь перед пунктом досмотра отсутствовала.
Читайте также:
Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов
В Крыму заявили о большом количестве желающих победы России украинцев
Автомобильные коды регионов России: подробная таблица с расшифровкой
Данил Пономарев