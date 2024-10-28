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Сенатор от парламента Республики Крым Сергей Карякин заявил, что многие люди на Украине поддерживают Россию и хотят, чтобы она победила, но у них нет возможности выразить свое мнение, сообщает РИА Новости.
«Все зависит от людей, потому что там есть много и пророссийских людей, которые нас ждут и желают нам победы, просто они не могут афишировать свою позицию», – заявил он.
Политик также рассказал, что поддерживал отношения со многими украинскими деятелями с момента начала специальной военной операции (СВО), но со временем отношения испортились.
Ранее посол России в Дании Владимир Балрин заявил, что Копенгаген направил Киеву военную помощь в размере 7,5 миллиардов долларов и тем самым опустошил свой военный арсенал. Дипломат подчеркнул, что Дания оказывает военную помощь Украине с 2023 года.
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Александр Климов