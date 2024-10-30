Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов

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Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что в ответ на арест российского имущества финским судом полуостров может провести национализацию объектов, имеющих связь с Финляндией. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ранее Финский суд арестовал активы РФ на четыре миллиарда евро. По словам Константинова, власти займутся поисками того, что связано с Финляндией в Крыму. Он отметил, что опыт национализации имущества русоненавистников уже имеется и добавил, что он реальный, а не виртуальный.
Помимо этого, он отметил, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.
Ранее стало известно, что Российская Федерация будет использовать замороженные активы недружественных компаний в ответ на аналогичные действия Запада, использующего по собственному усмотрению, в том числе для оказания помощи Украине, доходы от замороженных резервов России.
До этого появилась информация, что Европарламент поддержал выдачу кредита Украине в €35 млрд евро с условием погашения из доходов от замороженных суверенных активов России.
G7 продолжат заморозку активов России после конца конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Попробуем распространить его и на имущество новоиспеченного члена НАТО», — написал председатель парламента.
Помимо этого, он отметил, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.
Ранее стало известно, что Российская Федерация будет использовать замороженные активы недружественных компаний в ответ на аналогичные действия Запада, использующего по собственному усмотрению, в том числе для оказания помощи Украине, доходы от замороженных резервов России.
До этого появилась информация, что Европарламент поддержал выдачу кредита Украине в €35 млрд евро с условием погашения из доходов от замороженных суверенных активов России.
G7 продолжат заморозку активов России после конца конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова